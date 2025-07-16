LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.

Про що Думка Романа Костенка:

  • Рішення про нові призначення в уряді ухвалюються вузькою групою людей – парламентарі про їхню підготовку дізнаються із соцмереж;
  • Денису Шмигалю необхідно буде змінити стиль управління МО;
  • як завжди, проблемою є взаємовідносини Міністерства та ЗСУ, а також – розвідки, які мають власну політичну вагу.

Дивіться повне інтерв'ю з Романом Костенком на нашому YouTube-каналі за посиланням.

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Денис Шмигалькадрові зміниміністерство оборони