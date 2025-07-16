Шмигалю доведеться завойовувати авторитет в очах ЗСУ
LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.
Про що Думка Романа Костенка:
- Рішення про нові призначення в уряді ухвалюються вузькою групою людей – парламентарі про їхню підготовку дізнаються із соцмереж;
- Денису Шмигалю необхідно буде змінити стиль управління МО;
- як завжди, проблемою є взаємовідносини Міністерства та ЗСУ, а також – розвідки, які мають власну політичну вагу.
Дивіться повне інтерв'ю з Романом Костенком на нашому YouTube-каналі за посиланням.
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Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
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