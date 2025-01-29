Поскольку администрация Трампа начинает свои усилия по достижению мира в Украине, один из ключевых вопросов, который требует решения, касается обеспечения будущей безопасности Украины как части любого соглашения.

Рассмотрение этого вопроса привело к предложениям о создании многонациональных сил, которые в основном будут состоять из европейцев. Иногда эти силы называют "миротворческими". В то же время в других контекстах их описывают как "силы сдерживания" или "сигнальный механизм", хотя эти понятия существенно различаются.

Предупредительный барьер

Более надежной альтернативой, чем миротворцы, может стать создание "сигнального механизма", "предупредительного барьера" (иногда также называемого "пластиковым барьером"). Этот термин возник во время Холодной войны, когда войска союзников были размещены на границе между ГДР и ФРГ.