Сила логистики: как победить в современной войне

В конце XVIII века имели место два исторических события, которые коренным образом изменили дальнейшую модель комплектования армий и оказали существенное влияние на характер ведения войн.

Французская революция

Прежде всего, это Французская революция (1782-1799 годы), после которой получила распространение практика комплектования больших армий путем призыва гражданского населения.

До этого времени военные подразделения традиционно состояли из небольших, но одновременно профессиональных групп мужчин. При этом лидеры таких отрядов пользовались особым авторитетом внутри своего сообщества и планировали свои походы с максимальной тщательностью и экономностью. Поэтому не было нужды в подразделениях тылового обеспечения.

Конечно были и исключения по масштабам, например, семилетняя война развязанная королем Пруссии Фридрихом Великим, которая завершилась так называемым "нулевым вариантом" из-за прикованности прусской армии к составам и соответственно низкой их мобильности. Между тем, тогда основанием для нападения Пруссии на Саксонию было заявление о необходимости нанесения "превентивного удара".

Также примечательно, что тогдашний агрессор был автором изречения: "умелый генерал должен морить голодом своего врага". Как видим, почти три столетия прошло, а подходы у нынешнего тирана неизменны.

Промышленная революция

Во-вторых, это промышленная революция, замещавшая мануфактурный труд на серийное производство, в том числе вооружение.

Как следствие, уже во время непрерывной войны в Европе (1792-1815 годы) были видны изменения в доктрине ведения будущих боевых действий путем роста мобильности военных подразделений. Этому способствовало развитие техники и технологий, в частности в части строительства инфраструктуры – дорог и мостов.

На тот момент Наполеон уже уделял важное значение линиям снабжения: "Согласно законам войны, каждый генерал, потерявший свою линию связи, заслуживает расстрела. Под линией связи я понимаю больницы, помощь для больных, боеприпасы, провизию, где армия реорганизует рекрутов и через несколько дней восстанавливает моральный дух, потерянный из-за какого-то непредвиденного случая".

Несмотря на это, французская армия потерпела два поражения из-за недооценки трудностей со снабжением. Например, в Испании войска Наполеона были вынуждены разойтись, чтобы добывать себе пищу, в то время как Веллингтон с его линией связи смог сосредоточить свои силы и разгромить французов по частям.

Далее, поражение Наполеона в Москве (1812 год) имело место исключительно из-за огрехов в системе обеспечения. Если бы Наполеон внимательно изучил успех Карла XII в России, он не совершил такой ошибки: на каждом поле битвы французская армия преуспевала против россиян, но неспособность быстро получить провиант и боеприпасы заставила французскую армию отступить.

Стратегия, большая тактика и логистика

На основании такого военного опыта уже в 1838 году появляется первое теоретическое упоминание об организации материального обеспечения в контексте искусства ведения войны (автор – швейцарский военный офицер Антуан Анри Жомини), которая базировалась на трех составляющих: стратегия, большая тактика и логистика.

Менее чем через 30 лет после этого, гражданская война в Америке продемонстрировала всему миру растущую важность промышленного могущества в военном конфликте. Без уделения особого внимания системам логистики, но путём более устойчивой экономики, Северные штаты одержали победу над 11 конфедеративными штатами Юга.

Впервые логистикой на практике овладела прусская армия в 1866 году, и как следствие Австрия проиграла войну. На тот момент цепочка снабжения была организована по аналогу конвейерного механизма: длина пути разбивалась на несколько участков, где передвижение грузов от состава в первое подразделение осуществлялось отдельными экипажами транспорта по принципу эстафеты.

О важности логистического компонента свидетельствует тот факт, что при прусском генеральном штабе было создано подразделение по координации железнодорожных войск.

Несмотря на развитие военной науки в Европе, США проиграли войну Испании в 1898 году из-за отсутствия слаженной системы снабжения. Аналогичные причины ускорили разгром россиян в войне с Японией (1904-1905).

После такого опыта основные элементы прусской логистической системы были приняты на вооружение большинством европейских армий уже в первом десятилетии XX века, а принцип непрерывного перемещения поставок от тыла к фронту в больших масштабах был дополнен методом хранения запасов в удобных точках распределения.

Поскольку скорость перемещения груза на всех этапах линии его снабжения никогда не могла быть равномерной из-за различий в возможностях транспортных и разгрузочных средств, было отставание, особенно в пунктах перегрузки (порты, железнодорожные станции). Поэтому рассчитывались дополнительные резервные поставки для таких критических локаций, которые рассредоточивались.

Особенно сложной была задача, связанная с районированием и размещением складских запасов топлива и боеприпасов вблизи точек удара.

Развитие средств коммуникации

Отдельное внимание следует уделить таким изобретениям, как телеграф, радио, телефон и средства коммуникации – они сделали поставки и логистику более мобильными.

Такая модифицированная система логистического обеспечения полностью покрывала потребности британской армии в Первой мировой войне, поскольку на западном направлении фронт был ползучий, но с огромной концентрацией сил на небольших территориях. Например, во время битвы при Сомме (1916 год) только в течение трех дней армия Великобритании использовала более 4 млн патронов.

Военные мемуары Дэвида Ллойд Джорджа (премьер-министр Великобритании в 1916-1922 годах) лучше всего передают атмосферу логистического обеспечения того периода (мобилизация ресурсов опередила запасы большей рабочей силы), в частности в части мобилизации всех экономических ресурсов в секторе военно-хозяйственного комплекса, рабочей силы и транспорта.

Лишь через десять лет после этого, в 1926 году, силу логистики поняла армия США – доктрина была дополнена примерно следующим содержанием: "Логистика – это главный фактор в выполнении стратегических и тактических концепций и является неотъемлемой частью победы".

Однако, к моменту начала Второй мировой войны (1939-1945 годы) система логистики была неадаптированна. Это соответственно создало проблемы с мобильностью перемещений военных подразделений, поскольку фронт был масштабен с быстрым продвижением большой концентрации сил. Другими словами, методическая и умеренная дислокация складов, топливопроводов и транспортных узлов инерционно синхронизировалась с оперативным перемещением бронетанковых подразделений армий по обе стороны.

Военные операции планировались по критерию условий материального обеспечения и транспортировки сил и средств. К примеру, нападение на Сицилию изначально планировалось до окончательного завершения североафриканской кампании. Невозможность предоставить необходимый транспорт вынудила перенести срок на D-day. Позже генерал Александер (главнокомандующий средневосточным командованием британской армии) подсчитал, что если бы на Сицилию можно было переправить одну дополнительную дивизию, то бегство немцев после поражения удалось бы остановить.

Дополнительным вызовом для устойчивости логистических цепочек было сознательное повреждение дорог, мостов и железнодорожных путей.

Поэтому антифашистская коалиция избрала комплексную стратегию логистического обеспечения по принципу дублирования линий снабжения, создания избыточного потенциала транспортных мощностей, а также глубокой интеграции с экономикой и обществом.

Традиционные отличия между гражданскими и боевыми навыками стали размытыми. Армии антифашистской коалиции, по сути, сами по себе стали сложными сообществами, миниатюрными и специализированными копиями обществ, которые их всячески поддерживали.

Как следствие, США, несмотря на настроения изоляционизма, приобрели для собственных нужд и по запросу союзников: 5,3 млрд патронов и других боеприпасов; 3,2 млн грузовиков; 350 000 артиллерийских единиц; 84 000 танков и т.д.

В целом со стороны США в рамках ленд-лиза для советского союза была оказана материальная помощь на сумму свыше $11 млрд, что в пересчете на сегодняшний день составляет $200 млрд.

Таким образом, промышленный потенциал из-за логистического обеспечения изменил баланс в мировой войне против фашистской Германии.

Может ли Третья мировая война начаться с пересмотра исторических фактов и атак на экономический блок стран-членов антигитлеровской коалиции, например через энергетические ресурсы?

Вопрос остается открытым, но очевидно, что анализируя век логистической науки, следует сделать следующие выводы.

В первую очередь, война – ненасытный потребитель экономики. Поэтому следует четко распределить сырье, промышленные и инфраструктурные мощности, а также рабочую силу – в соответствии с задачами обеспечения военных и гражданских.

Во-вторых, привлечь как можно большее количество союзников к совместной борьбе, в частности в части стабильных поставок вооружения, ресурсов, а также системного давления на экономику агрессора.

В-третьих, обеспечить нравственную устойчивость государства через единство власти, общества и вооруженных сил.

В завершение. Мотивация, строгость, импровизация и мобильность являются воинскими добродетелями не потому, что они есть самоцелью, а потому, что они служат для извлечения максимального эффекта из имеющихся ресурсов, таким образом в определенной степени компенсируя нехватку достатка.

Украина победит!

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