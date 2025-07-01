Москва и Баку стремительно приближаются к открытому конфликту. В России – убийства азербайджанских трудовых мигрантов и полицейские рейды против диаспоры. В Азербайджане – аресты агентов ФСБ России и зачистка пророссийских СМИ.

Всё это происходит на фоне масштабной эскалации ситуации в Армении, где заявляют о "зловещем плане криминального олигархического духовенства" по подготовке госпереворота. Ранее в Ереване был арестован крупный российский бизнесмен армянского происхождения из списка Forbes Самвел Карапетян (под санкциями в Украине). Ему инкриминируют публичные призывы к захвату власти.

"Уникальность Владимира Путина заключается в том, что ему своей политикой удалось сделать невозможное – добиться того, чтобы его одинаково презирали и в Азербайджане, и в Армении", – говорит LIGA.net азербайджанский аналитик Акпер Гасанов.

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