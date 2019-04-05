Ситком во время войны

Сарказм и развлекуха становятся генеральными трендами сегодняшнего политчтива.

Сарказм порождается не самоиронией, не попытками показать нелепость ситуации, в которой мы находимся. Ирония становится все злее от скоротечности, с которой умельцы-политтехнологи воплощают отвязные хохмы в несомненную реальность. Тот, кто сможет угадать анекдот, который ляжет в основу завтрашних новостей, может смело называть себя футурологом.

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После того, как за пару дней до первого тура выборов лидер президентской гонки не явился на предвыборные дебаты со своими соперниками, аргументировав это занятостью в концерте, приказал долго жить старый советский анекдот, в котором провинциальный актер в ответ на приглашение из Голливуда срочно сыграть главного героя в супербоевике растерянно отвечает: "Не, не могу – у меня же декабрь, елки..."

Сейчас у нас на глазах разыгрывается другой анекдот, и снова в связи с дебатами. Одна из сторон выдвигает все новые и новые требования, которые, по ее мнению, жизненно необходимо учитывать. И на каждое принятое соперником условие выдвигаются два новых. И это уже анекдот не про ёлки, а про слоновьи уши.

Престижный ресторан объявил, что посетитель, заказавший блюдо, которое не сможет приготовить шеф-повар, ужинает бесплатно. В ресторан является компания студентов и на весь зал заказывает жареные уши слона в сухарях. Официант принимает заказ. Репутация заведения под угрозой, и чтобы ее спасти метрдотель начинает с периодичностью раз в час уточнять заказ: ухо какого слона предпочитают господа – африканского или индийского? Слона или слонихи? Правое ухо или левое? Какой прожарки? Когда в ресторане никого, кроме студентов, наконец не остается, метрдотель объявляет, что господа могут ужинать бесплатно. "Но не потому, - поясняет он, - что у ресторана нет в запасе слоновьих ушей, а потому, что, к сожалению, закончились сухари".

У нас, увы, происходит то же самое - банальная подмена смысла предвыборной кампании: вместо обсуждения программ, кандидаты в президенты сдают тесты на абстинентность. Сюжет выборов сам собой переходит из драмы в фарс. Конечно, это ведь очень смешно: вместо чистоты намерений проверять чистоту анализов. При таком раскладе и слепому ясно, кто из претендентов окажется уместнее для главной роли в пятисезоннном развесистом ситкоме, к которому плавно подходит страна.

Не хочу накаркать, но как бы "дебаты на стадионе" не закончились, так не успев начаться, репликой про какие-нибудь "сухари", внезапно закончившиеся у одного из кандидатов. При том, что "слоновьих ушей" у него, судя по уверенным заявлениям, по-прежнему завались.

За всем этим карнавальным разгулом как-то уходит из массового сознания, что на этой неделе в зоне ООС погибли двое защитников Украины, в том числе женщина, мать двоих детей.

Поэтому лично мне совершенно не хочется смеяться над предвыборным ситкомом.