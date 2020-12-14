Ситуация с Бутусовым и должностью в Минобороне – очередной коммуникационный провал власти

Если вы не понимаете смысла в новейших мемах "Медаль "За оборону от Бутусова" и "Министерство обороны Тарана от Бутусова", вы, вероятно, пропустили одну невероятную историю.

Эта декабрьская неделя войдет в историю государственных коммуникаций благодаря коммуникационному цугцвангу, в который министр обороны Андрей Таран и его пресс-команда впутала себя по своей собственной воле.

"Зафренди" и публично "отфренди"

Хотя ничто этот цугцванг не предвещало. Ранним утром 8 декабря, Министерство обороны Украины опубликовало в Facebook беспрецедентный по содержанию пост.

В нем главред Цензор.net Юрий Бутусов приглашался "занять одну из министерских позиций в сферах, на которых фокусируется его внимание. Это могут быть, например, направления вооружения или логистики".

Для тех, кто отслеживает возрождение с 2014 года и деградацию с 2020-го системы жизнеобеспечения обороноспособности Украины, призыв Минобороны выглядел логичным: Бутусов много и подробно пишет о войне, боях, технике, оборонных закупках и военнослужащих.

Бутусов в тот же день соглашается на публичное приглашение министерства присоединиться, но на следующий день пишет о том, что после публикации его action plan, Минобороны перестало выходить на связь.

Кто-кто, а отечественное Минобороны с 2014 никогда не испытывало дефицита в зарубежных консультантах-коммуникационщиках и советниках высокого уровня. Но с приходом команды Тарана в Минобороны, накопленный кризисный опыт отложили в долгий ящик и принялись разрушать мир насилья над формальной логикой до основания с помощью серии ответных Facebook постов.

Итак, в публикации, вышедшей через два часа после жалобы Бутусова на бездействие Минобороны, ведомство переходит в контрнаступление, подключает официальный сайт и оправдывается, что посвященный Бутусову панический пост – это работа в "плановом порядке, и публичная форма предложения для любого не является условием ургентного порядка рекрутинга". Соответственно, соискатель, мол, должен захватить свое CV и с утра наведаться в кадровую службу, чтобы "кадровые службы Минобороны провели собеседование на предмет соответствия его профессиональных компетенций требованиям должностей, которые могут быть ему предложены для трудоустройства".

Буря digital-негодования со стороны лидеров мнений не заставила себя ждать, и вопрос об адекватности министерских коммуникаций – не самый острый из тех, которые прозвучали. В посте, вышедшем ранним утром 10 декабря, Бутусов резюмировал: "Министр обороны Андрей Таран предложил мне выбрать "министерскую позицию", но вместо приглашения на собеседование… […] пытается заткнуть мне рот манипуляциями клерков".

В нормальном министерстве на данном этапе конфликт перевели бы в непубличную плоскость. Но это же Минобороны, поэтому в тот же день выходит еще более абсурдный пост, в котором целая государственная институция прибегает ко лжи, ряженной в кондовую советскую стилистику бывшего пресс-секретаря Тарана Светланы Павловской:

"Искренняя идея привлечь Юрия Бутусова к работе в границах Минобороны не предусматривала предложения ему должности заместителя, 1-го заместителя, министра обороны" (хотя в самом первом посте именно так и было).

"Для подобной быстрой карьеры должны быть соответствующие профессиональные основания, которые, за оценкой кадрового органа Минобороны, у кандидата Бутусова пока отсутствуют" (хотя эту кашу с приглашением главреда на работу в министерство заварило само МОУ)

"… кадровые службы вынуждены сообщить об отсутствии вакансий, соответствующих уровню его амбиций, которые на данный момент превышают его уровень необходимых компетенций" (какими тогда компетенциями обладает Министерство обороны, если публично пригласило "некомпетентного" человека на министерскую должность?)

"Порядок назначения на должности не предусматривает исключений… […] ни для авторов чудесных "программ", в которых советы космического масштаба граничат с космического масштаба некомпетентностью, ни для людей с "комплексом Наполеона" (важно помнить, что эту "дичь" пишут люди, которых содержат плательщики налогов, т.е. мы с вами).

Итак, вместо улучшенной репутации, оборонное ведомство испытало публичную порку, падение доверия и заявление Бутусова о заявлении в суд для защиты чести и репутации.

Лгать в малом

Знает ли министр обороны и его пресс-команда о том, что в европейском понимании государство и его министерства выполняют, прежде всего, сервисную функцию? Наверняка нет. Вместо нормальной коммуникации с гражданами Украины (которые оплачивают и сайт, и SMM-щиков ведомства, и зарплату министра), верхушка Минобороны:

- Уничтожает выстроенную репутацию ведомства как одной из немногих серьезных институций, следящих за своими словами и делами. МОУ подало сигнал – можно сегодня говорить одно, а завтра – противоположное. Вплоть до поменять местами Океанию с Остазией.

Важный вопрос: если Минобороны позволяет себе публично лгать "в малом", что же тогда ожидать при рассмотрении еще более серьезных вопросов вроде срыва выполнения Государственного оборонного заказа, саботажа внедрения выстраданного Закона об оборонных закупках и так далее? Подобной несистемности страна, пребывающая в состоянии войны, потерпеть не может

- "Стреляет в ногу" своему бренду работодателя. Стоит ли самым умным, талантливым и успешным рассматривать Минобороны как место работы, если в ведомстве так фривольно разбрасываются кадрами и отказываются от помощи признанных экспертов (хотя сами их и пригласили)? Неужели так можно поступать при некомплекте в ВСУ более 50%?

- Подает публичный сигнал другим государственным органам, что ругаться с журналистами и пытаться с помощью owned media уничтожить их репутацию – это приемлемо. Любой базовый медиа тренинг начинается с упоминания максимы – "бороться с прессой – себе дороже".

Но Минобороны отправилось и в это увлекательное путешествие, потому о конструктивных media relations оно может забыть надолго, ведь цеховую солидарность еще никто не отменял. В будущих учебниках по государственным коммуникациям обязательно вспомнят этот кейс и добавят, что это идеальный пример, как ничего не приобрести и получить враждебно настроенных журналистов и ЛОМов.

Reboot

Важный вопрос – понесет ли министр обороны Таран и руководитель его пресс-офиса политическую и карьерную ответственность за этот абсолютно бессмысленный скандал?

Все же хочется, чтобы о Минобороны вспоминали в серьезных, а не комических контекстах. Полной перезагрузки требуют и система коммуникаций Минобороны. Но это уже обязанность нового министра обороны.

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