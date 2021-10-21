Ситуация вокруг телеканала UA:Суспільне настораживает. Можем недооценить цену авантюры

Общественное вещание не может нравиться власти. По определению. В силу того, что власть всегда будет стремиться, чтобы медиа, которые финансируются за счет налогоплательщиков, обслуживали его интересы. А это, в свою очередь, противоречит интересам сознательных налогоплательщиков, которые хотят получать достоверную и сбалансированную информацию. Поэтому латентный спор между властью и настоящим Общественным вещателем иметь место всегда.

Но в системе, где все уважают правила игры, а ключевые деятели являются зрелыми личностями, этот спор никогда не станет разрушительным антагонизмом.

Поэтому мы, конечно же, не верим "злым языкам", которые распространяют слухи, что нынешний спор вокруг участия в программе "Обратный отсчет" является лишь прелюдией к попытке темных сил во власти сломать институциональный позвоночник Общественного вещателя, установив прямой политический контроль над формированием Наблюдательного совета и назначением топ-менеджмента UA:Суспільне.

Но, не веря таким нелепым слухам, мы все же не должны терять бдительность и следить за ручками – теми, которые будут вносить и поддерживать (а вдруг!) законопроекты, которые будут выхолащивать имеющиеся предохранители политического контроля над UA:Суспільне.

Что-то подсказывает, что попытка будет. Ведь UA:Суспільне – едва ли не единственній из новых институтов пост-майданной Украины, институциональный панцирь которого еще всерьез не пытались сломать.

Кто-то может не дооценить стоимость такой авантюры.

Поэтому наблюдаем.

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