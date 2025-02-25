Это голосование в ООН — историческое.

Не в смысле меньшей важности предыдущих (там, кстати, было больше стран в поддержку и больше единства). В том смысле, что на определяющем историческом этапе Украина при поддержке партнеров отстояла базовые нарративы относительно российской агрессии и заодно "спасла лицо" американских партнеров.

Ну, так уж сложилось. Все любят победы, но иногда в дипломатии важно промолчать об очевидном, чтобы обеспечить будущие стратегические достижения.

Несмотря на то, что резолюция, внесенная США, также набрала 93 голоса "за", с несколькими ключевыми партнерскими, не российскими! поправками, могу точно сказать — это действительно большое достижение украинской дипломатии в сложных условиях!

Результат не столкнет Украину с США, но демонстрирует поддержку Украины, которую США не смогут игнорировать.

А вот россияне, которые пообещали американцам голосовать "за" их проект, в итоге проголосовали "против"!!! Получили по носу, сели в лужу и "кинули" американцев. Как всегда!

К сожалению, сейчас в ООН нет представителя Украины и министра иностранных дел Украины, но выступление заместителя министра иностранных дел Украины Марьяны Бецы (несмотря на перенасыщенность аргументами, на мой взгляд) дошло до многих умов и сердец. Госпожа Марьяна сделала это блестяще.

Огромная благодарность тем, кто поддержал резолюцию и совместные дипломатические усилия. Особенно хотел бы отметить яркие выступления представителей Испании, Канады и профессиональную работу представителя Франции!

Не могу понять позицию некоторых стран, в первую очередь Северной Македонии, Армении, Кении, которые воздержались (уж лучше бы не присутствовали во время голосования).

Украинские дипломаты, с учетом реальных сложных обстоятельств, сработали достойно!

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