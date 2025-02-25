Це голосування в ООН — історичне.

Не в сенсі меншої важливості попередніх (там, до речі було більше країн в підтримку і більша єдність). В тому сенсі, що на визначальному історичному етапі Україна за підтримки партнерів відстояла базові наративи стосовно російської агресії та якось "походу" ще й врятувала обличчя американських партнерів.

Ну це вже так склалося. Всі люблять перемоги, але інколи в дипломатії важливо промовчати про очевидне, щоб забезпечити майбутні стратегічні досягнення.

Не зважаючи на те, що резолюція, яку внесли США також набрала 93 "за", з кількома ключовими партнерськими, не російськими! поправками, точно вам можу сказати – це дійсно велике досягнення української дипломатії в складних умовах!

Результат – не зіштовхне Україну зі США, але показує підтримку України, яку США не зможе ігнорувати.

Натомість росіяни, які пообіцяли американцям голосувати "за" їх проєкт, врешті-решт проголосували "проти"!!! Отримали по носу, сіли в калюжу та "кинули" американців. Як завжди!

На жаль, зараз немає представника України в ООН та міністра закордонних справ України там, але виступ заступниці міністра закордонних справ України пані Мар'яни Беци (попри перенасиченість, як на мене, аргументами) дійшов до багатьох мізків і сердець. Пані Мар’яна зробила це блискуче.

Величезна вдячність тим, хто підтримав резолюцію та спільні дипломатичні зусилля. Особливо хотів би відзначити яскраві виступи представників Іспанії, Канади та професійну роботу представника Франції!

Не можу зрозуміти позицію деяких країн, насамперед Північної Македонії, Вірменії, Кенії, які утрималися (вже краще б не були присутні під час голосування).

Українські дипломати, з врахуванням реальних складних обставин, спрацювали достойно!

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