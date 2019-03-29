"Слуга народа 3" как воплощение олигархической мечты

Когда рядом сидят Айварас Абромавичюс и Александр Данилюк, Зеленский говорит, что сотрудничество с МВФ очень важно.

И это видит 100 человек. Для этих 100 человек он это и говорит.

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А потом в эфир выходит 3-я серия 3-го сезона "Слуги народа", самого длинного агитационного ролика в истории. И вот там, в конце, в стране мечтаний Зеленского, МВФ оказывается злыми буржуинами, которые не дают развиваться Украине. И в ЕС нас никто не любит. И только чтобы идти дальше вперед вся страна скидывает свое золото, платит по долгам и настает всемирное счастье. А иначе было бы рабство в предбаннике у ЕС.

И это видят миллионы людей. И миллионам людей продают именно эту идею. В их незащищенный мозг (который расслаблен, ведь он смотрит просто комедию) вкладывают идеи "русского мира", выгодные украинским олигархам, мечтающим сохранить монополию на власть в Украине.

Аминь.

Вот он, идеальный мир человека из "русского мира". Когда заговор. Когда все вокруг против нас. Особенно эти буржуи. И если бы не они, мы бы уже давно...

И только удавка долга не дает стране развиваться. Только злобный Запад не дает открыть все наши таланты.

Это "русский мир". И это опасно. И именно с этим идет на выборы кандидат-лидер. Кандидат, для которого "Сваты" - святы, а МВФ – плохие парни, которые угнетают Украину.

Этот тезис характерен, кстати, для популистических режимов Латинской Америки. Там тоже привыкли во всем обвинять МВФ. Де-факто, обвиняют в собственной глупости и жадности. Ведь раз за разом доводят страну до кризиса. В кризисе нужна помощь. И на помощь в такие моменты приходит МВФ. Как только режимы чуть подымаются, сразу посылают МВФ и начинают жизнь заново. Т.е., снова начинают тратить больше, чем зарабатывают. И снова наступает кризис. Странам Латинской Америки еще везет, что рядом США, а значит им достается часть капиталов оттуда. Удобно, рядом, один часовой пояс. Деньги есть. Но это не спасает, и раз за разом они нарываются на кризис. Потому что жить надо по средствам. Хотите много тратить – надо много заработать. Но это долго и скучно, а хочется весело, и с задором, и прямо сейчас. Но это не работает. А виноват МВФ. И страны остаются бедными.

Так вот - богатая Украина возможна. Не через 2 года. И даже не через 5. Это важно. Мы бедные, и путь к богатству будет долгим. Мы слишком долго валяли дурака, чтобы теперь быстренько догнать остальных. Это плата за наши ошибки. И только инвестиции могут принести нам экономический рост. И, да, только внешние инвестиции. Потому что мы бедная страна. Мы отстали в технологиях. У нас до невозможности карликовая экономика. Мы должны открыться миру, а не закрываться от него в нашей украинской уникальности. Мы должны понять, что никто на Западе не строит козни против Украины. Мы должны понять, что ЕС и США, МВФ и Мировому Банку выгодна богатая Украина. И, да, мы однажды сможем выплатить долг МВФ и забыть о сотрудничестве с ним. Но только тогда, когда выполним программу МВФ. Не щеголяя золотыми зубами, а просто привлекая кредиты у других игроков, у инвесторов. И привлекая прямые инвестиции.

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Нет глупее затеи, чем обнулить свой долг. Потому что тогда вы лишаете свою экономику ресурса. Долги во всем мире рефинансируют. Главное - не допускать роста долга относительно нашего ВВП. И сейчас наш долг снижается - благодаря сотрудничеству с МВФ. Который заставляет нас сдерживать свои аппетиты. В результате за 2 года отношение госдолга к ВВП снизилось с 80% до 62%. Вот как надо уменьшать долг, а не приносить последнее на Майдан, чтобы скинуться. Потому что больше всех избавиться от надзора МВФ мечтают украинские чиновники. И украинские олигархи. Именно такова страна их мечты. Страна мечты Коломойского. И особенно прекрасно воображать, чтобы твои мечты сбылись за счет простых простых людей.

А знаете, с чего все началось? С того, что в 1991 году Кравчук сказал на встрече с диаспорой в Чикаго, когда у него спросили, когда же Украина сделает все, что сделала Польша. Наш седой аксакал тогда ответил, что «мы пойдем своим путем». И пошли. И где теперь Польша, а где Украина?

Посылание МВФ и ЕС сейчас – это тот же финт ушами, только в современной обработке. Мы снова кричим, что мы уникальные и поэтому пойдем "своим путем". Беда в том, что этот путь ведет куда угодно, только не к цели. Потому что к цели есть одна дорога. Короткая. И правильная. Известная всему миру. На которую нас пытается поставить Запад. А мы вечно кричим, что у нас "свой путь", и бежим через кусты, в лес, тонем в болоте, блуждаем по тропинкам в степях и ни капли не приближаемся к цели. Потом нас находят, моют, лечат и снова ставят на дорогу к цели. По которой давно идут успешные страны. А что мы? Снова скажем, что МВФ – это зло, что они нас просто хотят использовать? Что мы пойдем "своим путем", потому что у нас уникальная украинская ментальность?

Стокгольмский синдром украинского общества. Олигархи держат его в заложниках и скармливают ему сериалы, в которых народу рассказывают, что если выгнать тех, кто мешает олигархам, то сразу наступит счастье. Ну что ж, посмотрим.

(Источник - блог автора)