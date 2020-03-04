Кризис власти нарастает. Слуга народа играется в венчурные инвестиции

Із курсу політології я пам’ятаю, що основна мета політичної партії - здобуття влади. Але Слуга народу - це, мабуть, єдина із представлених у Раді партія, у якої просто немає цієї мети. Вони хочуть бути "над владою", чи десь "збоку від влади", залишатися блогерами, експертами і "незалежними спостерігачами".

У будь-якої іншої парламентської партії, принаймні на рівні заяв, було бажання делегувати своїх людей на пост голови уряду. У Слуги народу такого бажання не було. І досі немає.