Не надо "натягивать на уши" идею миротворческой миссии в Украине без выполнения ключевого условия

Вновь заговорили о привлечении миротворцев как об элементе установления желаемого мира.

Оно бы и хорошо, если бы не предыдущий опыт и специфика этого вопроса, которая рано или поздно проявится в деталях, и о которой хорошо знают специалисты, но не очень осведомлены рядовые граждане.

Миротворчество – это понятие ну очень широкое… Если совсем коротко, то может быть peace keeping, peace making, peace building…

В случае же с российской агрессией подходит только peace enforcement – ПРИНУЖДЕНИЕ к МИРУ.

Иначе это будет совершенно искусственно "натянутая на уши" история в условиях, когда механизмы противодействия агрессору не работают. Украину поставят на один уровень со страной, нарушившей все существующие международные нормы и правила!

Миротворчество, оно эффективно не до, а только после установления мира.

С "Миражами", "Таурусами" и "Томагавками", с привлечением международной коалиции сил и соответствующего контингента для обороны страны, страдающей от противоправного нападения…

Именно ПРИНУЖДЕНИЕ к МИРУ – единственный способ его, этот мир, вернуть. И никак иначе! Именно так записано в Уставе ООН!

А дальше уже – peace keeping, peace making, peace building…

Не наоборот!

Не запрягайте лошадь позади телеги!

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