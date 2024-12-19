Не треба "натягати на вуха" ідею миротворчої місії в Україні без виконання ключової умови

Знову заговорили про залучення миротворців як про елемент встановлення бажаного миру.

Воно б і добре, якби не попередній досвід і специфіка цього питання, яка раніше чи пізніше проявиться в деталях, і про яку добре знають фахівці, та не дуже обізнані пересічні громадяни.

Миротворчість – це поняття ну дуже широке…Якщо зовсім коротко, то може бути peace keeping, peace making, peace building…

У випадку ж із російською агресією підходить лише peace enforcement – ПРИМУС до МИРУ.

Інакше це буде абсолютно штучно "натягнута на вуха" історія в умовах, коли механізми протидії агресору не працюють. Україну поставлять на один рівень з країною, яка порушила всі наявні міжнародні норми й правила!

Миротворчість, вона ефективна НЕ ДО, а лише ПІСЛЯ встановлення миру.

З "Міражами", "Таурусами" й "Томагавками", із залученням міжнародної коаліції сил і відповідного контингенту для оборони країни, яка потерпає від протиправного нападу…

Саме ПРИМУС до МИРУ – єдиний спосіб його, цей самий мир, повернути. І ніяк інакше! Саме так записано в Статуті ООН!

А далі вже – peace keeping, peace making, peace building…

Не навпаки!

Не запрягайте коня позаду воза!

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