Армия РФ, вероятно, "сожгла" значительную часть резервов. Но есть ли у нее возможность их восстановить

Наступательные действия группировки войск "Центр" к югу и юго-западу от Покровска силами ее 41-й и 2-й общевойсковых армий, по сути, были парализованы уже более недели. Однако масштаб и степень этого паралича, а главное – его влияние на ситуацию на других направлениях, пока мало кем осознаны.

Тем временем уже звучат первые "звоночки" о том, что ситуация там может измениться еще более радикально.

Для тех, кто забыл, напомню, что непосредственно для действий против Покровского района обороны Вооруженных Сил Украины, противник развернул основные силы двух общевойсковых армий.

Кроме того, вся 51-я ОВА противника действует на смежных направлениях (Новопавловском, Константиновском и Торецком). Кроме того, на двух последних завершено развертывание 8-й ОВА.

Образно говоря, в полосе 76-77 км по прямой враг развернул четыре полноценные общевойсковые армии, в состав которых входят, среди прочего, танковая и мотострелковая дивизии.

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Понятно, что тактическая и оперативная плотность войск противника в этой зоне не везде одинакова. Однако, на мой взгляд, даже с формальной точки зрения показатели концентрации сил и средств противника весьма впечатляющие.

Но в течение последней недели именно здесь произошло несколько событий:

74-я омсбр противника была вынуждена отступить из населенного пункта Песчаное в результате успешной контратаки ВСУ. Ее дальнейшие попытки "восстановить положение" на этом участке не увенчались успехом.

В свою очередь, во фланговом секторе вражеского вклинения, к югу от Покровска, украинские войска также заставили врага отступить с позиций вдоль реки Солененькая между этими двумя населенными пунктами.

Более того, передовые части 15-й и 74-й омсбр противника, после того как им удалось перерезать дорогу и железную дорогу к Покровску в районе села Котлино, в результате серии ожесточенных встречных боев уже к северу от дороги, видимо, понесли такие большие потери, что были вынуждены отступить из населенного пункта Котлино.

Враг все еще удерживает отдельные участки дороги, но его атаки к северу от нее (то есть в том самом направлении, где ему "нужно было это сделать в первую очередь", согласно его замыслу обойти Покровск с запада) явно "выдохлись".

И, наконец, в районе села Успеновка передовые подразделения 433-го мсп противника, которые ранее "зацепились" за восточную часть села, вероятно, были выбиты оттуда и отошли на север и восток.

Таким образом, можно констатировать несколько важных вещей…

Серия успешных контратак Вооружённых Сил Украины к югу и юго-западу от Покровска, очевидно, если не радикально истощила ударную группировку противника, то, по крайней мере, ЗНАЧИТЕЛЬНО ослабила её наступательные возможности.

Некоторые эксперты и "сторонние наблюдатели" уже поспешили после всех этих событий сделать выводы о том, что ВСУ якобы близки к успешному "срезанию клина" врага к югу от Покровска. Но я бы не торопился с такими выводами.

У врага еще достаточно людей и ресурсов, чтобы продолжать атакующие действия. Другое дело, что это больше не приносит ему результата.

Очевидно, что ситуация с "замедлением" наступления в районе Покровска совершенно не устраивает российское командование. И, скорее всего, оно попытается это исправить. Но очевидно также, что сделать это оно сможет только ЗА СЧЁТ ЧЕГО-ТО ДРУГОГО. Потому что силы и средства у него для этого дела крайне ограничены.

Таким образом, можно констатировать, что масштабы и интенсивность так называемого "стратегического наступления" РФ (а по сути – серии "частично взаимосвязанных" наступательных операций на отдельных оперативных направлениях) постепенно снижаются.

Где-то это наступление полностью остановилось, где-то его до сих пор судорожит. Намного интереснее другое – противник, очевидно, "сжег" достаточно ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ часть своих стратегических резервов в этих операциях, но сможет ли он их пополнить в ближайшее время? Лично я в этом не уверен…

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