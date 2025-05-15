Те, кто надеялся на позитивное развитие ситуации и завершение острой фазы войны, — романтики

Итак, что мы имеем на старте Стамбула-3:

Путин не повторил ошибку Порошенко-2019 и не воспринял идею о "стадионе". Потому что в шоу-бизнесе он точно проиграл бы.

Статус российской делегации существенно понижен — это, чтобы продемонстрировать свое отношение к предмету переговоров.

Те, кто надеялся на позитивное развитие ситуации и завершение острой фазы войны, — романтики. Потому что не для этого Путин накапливал войска для "летней кампании".

Для нас главный вопрос — действительно ли европейцы будут реагировать санкциями, или снова (в который раз) решат, что водить козу — менее затратно, чем помогать Украине.

Как отреагирует Трамп? Похоже, что "тихо уйдёт в лес" и будет выжидать новое окно возможностей. Пока что его заинтересованность в решении конфликта лежит исключительно в области пиар-технологий.

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Что делать нам? Очевидно — слушать тех, кто делает правильные расклады, и готовиться к тяжёлым месяцам на фронте впереди. Помогать армии, стабилизировать тыл, донатить — и в целом понимать, что враг считает: время играет на него. Мы не позволим этого.

Боремся — победим.

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