События в треугольнике США–Россия–Украина начали развиваться стремительно, и даже головокружительно.

Кто-то уже ожидает, что завтра будет мир, а кто-то в панике, что Трамп подружится с Путиным и принудит нас к миру на российских условиях.

Советую всем немного успокоиться. С Путиным и особенно с Трампом завтра может быть иначе, чем сегодня, а тем более вчера. И то, что они говорят, не означает, что именно так и будет.

Главный критерий дальнейшего развития переговорного процесса очень простой – это согласование и публичное объявление даты, места, формата и повестки дня реальных рабочих переговоров между Россией и Украиной при модерации США и, возможно, с участием ЕС.

Если в ближайшее время (возможно, после Мюнхена, до конца февраля) у нас будет конкретная информация о начале рабочих мирных переговоров, вот тогда точно можно будет сказать, что переговорный процесс вышел на качественно новый уровень.

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А если нет, то это будет означать, что в позиции России ничего не изменилось. Просто Путин начал психологически обрабатывать Трампа, но не собирается идти на компромиссный вариант завершения войны, как хотят в команде Трампа.

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