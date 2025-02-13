Події у трикутнику США–Росія–Україна почали рухатися стрімко, і навіть карколомно.

Хтось уже очікує, що завтра буде мир, а хтось у паніці, що Трамп задружиться з Путіним і примусить нас до миру на російських умовах.

Раджу всім трохи заспокоїтись. З Путіним і особливо з Трампом завтра може бути інакше, ніж сьогодні, а тим більше вчора. І те, що вони кажуть, не означає, що саме так і буде.

Головний критерій подальшого розвитку переговорного процесу дуже простий – це узгодження і публічне оголошення дати, місця, формату і порядку денного реальних робочих переговорів між Росією та Україною за модерації США і, можливо, за участі ЄС.

Якщо найближчим часом (можливо, після Мюнхена, до кінця лютого) ми матимемо конкретну інформацію про початок робочих мирних переговорів, ось тоді точно можна буде сказати, що переговорний процес вийшов на якісно новий рівень.

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А якщо ні, то це означатиме, що в позиції Росії нічого не змінилося. Просто Путін почав психологічно обробляти Трампа, але не збирається йти на компромісний варіант завершення війни, як хочуть у команді Трампа.

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