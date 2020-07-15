Спасайте Украину, чтобы не было поздно

Еще недавно многие в Украине были объединены борьбой против общих врагов. Янукович и его режим, борьба с тотальной коррупцией, оккупационные действия России и желание перемен объединяли всех нас в единый кулак. Но так было не долго. Не все прошли испытания. Кто-то выбрал хорошую цену в обмен на свои моральные ценности, кто-то дал волю личным амбициям, кто-то просто устал, а кто-то оказался проходимцем. А оставшиеся быстро распались на группы.

В итоге, враги еще не побеждены, Украина все еще не спасена, кризисы сотрясают устои государства, некомпетентность и моносброд правят бал и разрушают устои государства, а от былой общности остались лишь воспоминания.

Теперь все против всех. Все по Томасу Гоббсу. Бывшие соратники сражаются друг с другом, героев обливают помоями, черти применяют на себя костюмы ангелов, мерзавцев идеализируют, а кумиры низвергаются с пьедесталов. Никто никому не доверяет и использует друг против друга все, что только можно и нельзя. От компромата до лжи. А главное, что система перемалывает людей.

Многие уже позабыли, за что они начинали сражаться. Вектор изменен, приоритеты сменились, задачи потеряны. В битве за свои цели многие позабыли о первопричинах и уже безразличны к перспективам Украины. Каждый сам за себя в борьбе за свою победу.

К сожалению, консолидации больше нет. Тактика давно уже подменила стратегию. Власть стала целью, а не инструментом. Величие страны и счастье человека перестали быть ориентирами для многих, кто должен этим заниматься. Такие приоритеты как развитие общества, экология и экономика, проигрывают популизму и стяжательству. И это объяснимо. Ведь в обществе пустые обещания более востребованы, чем рационализм. Многие наши политики предпочитают говорить то, что хочет слышать избиратель, а делать то, что хочется самому политику. Можно с этим спорить, но нельзя этого не замечать и игнорировать далее.

Не ищите в этом тексте рецепты спасения ситуации. Они лежат на поверхности. Просто помните, если вас затягивает трясина, а рядом никого нет, то шансы на спасение крайне малы. Но если есть кто-то рядом, кто протянет руку для вашего спасения, то, объединив усилия, можно спастись. Не расчитывать лишь на кого-то, а объединять усилия. Главное не сдаваться и не бездействовать. И чтобы не было поздно.

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