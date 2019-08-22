Список Соломона: Что могло бы опровергнуть сговор Трампа с РФ

Известный американский журналист-расследователь Джон Соломон опубликовал на портале TheHill аннотированный список документов, которые всплывали на том или ином этапе "Рашагейта" (расследования вмешательства России в президентские выборы 2016 года в Соединенных Штатах), но были в той или иной степени засекречены и остаются пока недоступными для общественности.

По мнению Соломона, публикация любого из документов списка может вызвать политическую бурю. И такая публикация, пишет он, вполне вероятна. Соломон, который является активным сторонником Дональда Трампа, предполагает, что рассекреченные документы прольют свет на то, что он называет в колонке "заговором Демократов против кандидата в президенты от Республиканцев". Стоит также напомнить, что именно Соломон был одним из журналистов, которые подняли в американских медиа в марте 2019 года тему "украинского вмешательства в американские выборы" с подачи генпрокурора Украины Юрия Луценко.

Редакция LIGA.net считает упомянутую колонку Джона Соломона достойной того, чтобы предложить вниманию читателей ее незначительно сокращенное изложение.

В своей колонке Соломон пишет, что в раскрытии информации и публикации документов по "Рашагейту" заинтересован прежде всего Дональд Трамп.

"В сентябре 2018 года президент Трамп сказал Баку Секстону и мне, что он отдаст распоряжение опубликовать все секретные документы, которые безусловно доказали бы, что ФБР, Министерство юстиции и иные спецслужбы допустили злоупотребления при расследовании "российского дела". Примерно в то же время постоянный комитет Палаты представителей по разведке при тогдашнем его председателе республиканце Девине Нуньесе единогласно проголосовал за направление 53 закрытых стенограмм опросов свидетелей по "российскому делу" директору национальной разведки для рассекречивания. Стенограммы были официально отправлены ему в ноябре. Однако сегодня, почти год спустя, ни один из этих документов так и не опубликован."

Соломон напоминает, что направленные для рассекречивания в 2004 году материалы расследования теракта 11 сентября 2001 года, в которых содержалась критически важная информация о работе американских разведслужб, появились в открытом доступе через несколько месяцев после принятия решения соответствующим комитетом Конгресса. С документами "Рашагейта" процесс затянулся, отмечает журналист, но ожидание может закончиться очень скоро.

Далее Соломон приводит список документов, в существовании которых он не считает возможным сомневаться, но которые остаются неопубликованными, несмотря на огромный общественный интерес к ним в контексте расследования вмешательства России в американские выборы.

1. Доклады о контактах Кристофера Стила с ФБР. Эти документы, которые Бюро описывает как 1023 отдельных рапорта, в деталях передают разговоры Стила с сотрудниками ФБР летом и осенью 2016 года во время встреч для обсуждения его известного анти-Трамповского досье. По утверждениям источников Соломона, раскрытие этих рапортов может стать главным свидетельством того, что ФБР делилась со Стилом секретной информацией (например, о секретной операции "Crossfire Hurricane", целью которой была предвыборная кампания Трампа). Было бы настоящим открытием, если бы удалось доказать, что ФБР передавало Стилу информацию о связях Трампа с Россией в разгар выборов, особенно учитывая заинтересованность в этих данных Хиллари Клинтон и Национального комитета Демократической партии. ФБР опубликовало лишь один-два из этих отчетов во исполнение исковых требований по Закону о свободе информации, и при публикации их текст был полностью цензурирован. Американская общественность, считает Соломон, заслуживает лучшего.

2. 53 стенограммы Комитета по разведке. Комитет по разведке провел собеседования со многими ключевыми фигурантами расследования "российского дела" и попросил Национальную разведку рассекретить эти интервью. По данным Соломона, в стенограммах содержатся несколько важных фактов, в том числе свидетельство того, что адвокат, связанный с Национальным комитетом Демпартии, имел контакт с ЦРУ по вопросам, связанным с Россией.

3. Документы Стивена Хэлпера. Сообщалось, что в качестве источников ФБР работали академик Стивен Хэлпер и его молодой ассистент Азра Тюрк. Соломон утверждает, что ему достоверно известно, что как минимум один из них контактировал с помощниками Трампа, такими как Картер Пейдж и Джордж Пападопулос, на финальном этапе выборов. Источники сообщили Соломону, что могут существовать и другие документы, свидетельствующие о том, что Хэлпер на этом не остановился и продожал искать контакты со все более высокопоставленными членами переходной администрации Трампа, в конечном итоге добравшись летом 2017 года до старших советников Белого Дома, таких как Питер Наварро. Эти документы дадут инфомацию о том, какие спецслужбы работали с Хэлпером, кто руководил его деятельностью, сколько ему платили и как долго его контакты с официальными лицами из окружения Трампа направлялись федеральным расследованием вмешательства России.

4. Электронная переписка служащих ФБР за октябрь 2016 года. Это, утверждает Соломон, ключевой документ, выявленный Нуньесом и его комитетом. Источники Соломона уверены, что их публикация даст детальную информацию о целях ФБР, об обсуждении с Министерством юстиции США использования "досье Стила" и других свидетельств для выдачи ордера против кампании Трампа в октябре 2016 года на основании Закона о внешней разведке (FISA). Если эти обстоятельства остались неизвестны судьям, одобрившим ордер, для них это может иметь самые серьезные последствия.

5. Свидетельства, оправдывающие Пейджа и Пападопулоса. Эти документы из "стопок Нуньеса" могут доказать невиновность двух помощников Трампа. Пападопулос говорил Соломону, что сообщал агентам ФБР в сентябре 2016 года, что штаб Трампа не пытался получить связанные с Россией взломанные документы Клинтон, и утверждал, что такое действие было бы государственной изменой. Если он действительно делал такое заявление и оно было зафиксировано ФБР, но не было раскрыто судье, это может стать еще одним случаем нарушения закона ФБР или Минюстом.

6. Материалы "Банды восьмерых". Речь идет о серии секретных инструктажей и информационных руководств, которые ФБР и Министерство юстиции предоставили лидерам Конгресса летом 2018 года, и которые отразили недостатки версии о сговоре штаба Трампа с Россией. Из всех документов, которые были представлены лидерам Конгресса, эти чаще всего упоминались в разговорах с Соломоном как изменившие мнение законодателей, которые изначально не были убеждены в злоупотреблении FISA или в допущенных ФБР нарушениях.

7. Электронная таблица Стила. Соломон утверждает, что у ФБР есть электронная таблица, в которой оценивается точность и надежность каждого пункта из "досье Стила". Согласно источникам Соломона, 90% этих пунктов не могут быть подтверждены или опровергнуты, или же оказались слухами, найденными в интернет-пабликах. Учитывая усилия Стила по передаче его материалов средствам массовой информации до дня выборов, общественность имеет право увидеть анализ его авторитетности, проведенный ФБР. Документ, показанный Соломону, как он утверждает, свидетельствовал, что ФБР характеризовало информацию Стила как "минимально подтвержденную", а уровень доверия Бюро к нему как "умеренный".

8. Показания Стила. Сообщалось и подтверждалось, что генеральный инспектор Министерства юстиции беседовал с бывшим сотрудником британской разведки в течение 16 часов о его контактах с ФБР во время работы с фирмой Fusion GPS, связанной с Клинтон. Из документов, уже доступных общественности благодаря судебным процессам, следует, что осенью 2016 года Стил признавал, что он был настроен помешать Трампу, и ему был назначен крайний срок для публикации найденного им "грязного белья", и использовался штабом Клинтон и Национального комитета Демпартии для организации сливов в прессу. Если его показания ФБР не были доведены до сведения судей, это также может иметь крайне серьезные последствия.

9. Цензурированные разделы третьей заявки на продление ордера FISA. Это был последний из четырех ордеров FISA, нацеленных на подрыв кампании Трампа, пишет Соломон, он был возобновлен в июне 2017 года после того, как было начато расследование специального прокурора Роберта Мюллера, и подписан тогдашним заместителем генерального прокурора Родом Розенштайном. Это единственное требование в рамках FISA, которое конгрессмены-республиканцы неоднократно просили предать гласности, и по данным Соломона в цензурированных при публикации разделах приложения содержатся вводящая в заблуждение информация и подтверждение тенденциозного подхода спецслужб, задачей которых было проникнуть в окружение Трампа.

10. Отчеты о содействии союзников. По сообщениям источников Соломона, нескольких зарубежных союзников США - возможно, Великобританию, Австралию и Италию - просили содействовать усилиям ФБР по проверке связей Трампа с Россией. Члены Конгресса недавно запросили соответствующие документы по связям с британской разведкой. Источники Соломона утверждают, что эти документы могут объяснить комментарии генерального прокурора Уильяма Барра о том, что "использование возможностей внешней разведки и контрразведки против американской политической кампании является беспрецедентным, и это серьезная красная черта, которую переступили".

В колонке Соломона никак не комментируется, почему назначенные уже администрацией Трампа руководители спецслужб и разведки не выполняют требование комитета Конгресса и поручение самого Трампа по раскрытию документов, перечисленных в списке. Он также не подвергает сомнению сам факт вмешательства, сосредоточившись на утверждении, что Дональд Трамп к этому вмешательству не имеет никакого отношения и в "российском сговоре" не участвовал.