Способ имеет значение: санкции против Козака-Медведчука могут стать опасным прецедентом

Санкції проти Тараса Козака (медведчуківських телеканалів) за відсутності вироку в кримінальному провадженні – дуже небезпечний прецедент і ось чому.

Далі буде описано дуже теоретичний випадок. Але можете собі уявити, що така справа є у моєму провадженні.

1. Відомий український бренд продав кілька фур свого товару, наприклад, квашених огірочків, кільком підприємствам у Республіку Білорусь та Грузію (країни взяті рандомно).

2. СБУ виявила на поличках в ЛДНР огірочки з лейбою цього відомого українського бренду.

3. СБУ з'ясовує, що умовні білоруси і грузини продали огірочки якомусь підприємству, яке поставило їх в ЛДНР не через пункти пропуску, без дозволу.

4. СБУ починає кошмарити український бренд і його менеджерів. Як же так ви фінансуєте терористів і постачаєте їм продовольчі товари? Ще й те підприємство, яке завезло товари в ЛДНР, сплачує туди мито і податки, а кошти, отримані від продажу огірочків, частково йдуть на фінансування терористів.

5. Відомий український бренд і його керівництво можуть виявитись фінансистами терористів.

Ось по такому сценарію можна на будь-яке підприємство, яке дуже когось зацікавить, накласти санкції по цілком серйозній справі.

Тому, друзі, я дуже радий що канали Медведчука заглушили. Але якби у мене була така справа у провадженні, як описана вище, то радості не було б зовсім.

Тому вкотре повторюсь – СПОСІБ має значення. А спосіб відкрив дуже цікаві перспективи для СБУ, особливо, – в світлі втрати економічного напрямку.

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