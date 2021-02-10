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Способ имеет значение: санкции против Козака-Медведчука могут стать опасным прецедентом

Способ имеет значение: санкции против Козака-Медведчука могут стать опасным прецедентом

партнер Юридической фирмы Анте, эксперт по авиационному праву
10.02.2021, 16:02

Очень рад, что каналы Медведчука заглушили. Но способ, которым это сделали, открыл очень интересные перспективы для СБУ. Что не есть хорошо (укр.)

Санкції проти Тараса Козака (медведчуківських телеканалів) за відсутності вироку в кримінальному провадженні – дуже небезпечний прецедент і ось чому.

Далі буде описано дуже теоретичний випадок. Але можете собі уявити, що така справа є у моєму провадженні.

1. Відомий український бренд продав кілька фур свого товару, наприклад, квашених огірочків, кільком підприємствам у Республіку Білорусь та Грузію (країни взяті рандомно).

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2. СБУ виявила на поличках в ЛДНР огірочки з лейбою цього відомого українського бренду.

3. СБУ з'ясовує, що умовні білоруси і грузини продали огірочки якомусь підприємству, яке поставило їх в ЛДНР не через пункти пропуску, без дозволу.

4. СБУ починає кошмарити український бренд і його менеджерів. Як же так ви фінансуєте терористів і постачаєте їм продовольчі товари? Ще й те підприємство, яке завезло товари в ЛДНР, сплачує туди мито і податки, а кошти, отримані від продажу огірочків, частково йдуть на фінансування терористів.

5. Відомий український бренд і його керівництво можуть виявитись фінансистами терористів.

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Ось по такому сценарію можна на будь-яке підприємство, яке дуже когось зацікавить, накласти санкції по цілком серйозній справі.

Тому, друзі, я дуже радий що канали Медведчука заглушили. Але якби у мене була така справа у провадженні, як описана вище, то радості не було б зовсім. 

Тому вкотре повторюсь – СПОСІБ має значення. А спосіб відкрив дуже цікаві перспективи для СБУ, особливо, – в світлі втрати економічного напрямку.

 

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виктор медведчук ZIK 112 украина санкции против 112 украина и Newsone Андрей Гук Козак Тарас
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