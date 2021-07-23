США и Германии придется отвечать, если РФ начнет бряцать оружием. Они под этим подписались

Поток абсурда. Безусловно, все шло к тому, что итоговое решение по всему проекту Северный поток будет, мягко говоря, провокационным. Наносящим существенный удар по евроатлантической солидарности как таковой. Но это решение не сегодняшнего и даже не вчерашнего дня.

98% достройки второй ветки. Активные прямые и косвенные инвестиции в проект целого ряда крупных европейских компаний. Масштабная бизнес/заинтересованность европейских чиновников разных уровней… Россия с начала 2000-х активно вкладывалась в скупку тех или иных групп влияния в европейских странах, в формирование там полновесного официального и неофициального лобби, в создание мощных пропагандистских сетей, куда входили и журналисты, и лидеры местных общественных движений.

На каком-то этапе количество и агрессия перешло в качество, когда отставные топы европейских правительств становились "дорогими" (в прямом смысле слова) членами правлений российских сырьевых монополий. А параллельно с этим РФ годами доказывала нестабильность транзитных коридоров через Украину – бесконечными газовыми войнами; скандальным участием в украинской политике через разнообразных "полезных идиотов" и, наконец, прямой военной агрессией.

С последним, как оказалось, РФ сильно погорячилась и несколько напугала аморфных европейских обывателей – строительство СП чуть затормозилось, посыпались санкции. Но к сегодняшнему дню все вернулось на круги своя. Обильные деньги, масштабная российская пропаганда, лоббистские ловушки, безупречный шантаж кровью, традиционная нерешительность западных элит, демонстративные устранения беглецов-оппонентов в европейских столицах, угроза "горячей панъевропейской войной" – только малые штрихи той самой new reality, которую господин Владимир Путин крупными мазками обрисовал в легендарной Мюнхенской речи 10 февраля 2007 года… Начало и финал…

…Тем не менее, нам все-таки необходимо понимать несколько ключевых, пусть и весьма болезненных, вещей прямо сейчас. Глобальная политика чрезвычайно цинична, часто труслива и всегда обманчива. Есть только конкретные "национальные интересы" здесь и сейчас, которые нередко бьют по национальным интересам партнеров. Даже больше, чем это делают враги. А с точки зрения классической пропаганды "национальными интересами" можно оправдать любое непристойное поведение…

Украина, хочет это кто-то осознавать или нет, далеко не "центр вселенной", не "пуп земли", не обязательный партнер, не уникальный исторический, простите, "артефакт", которому обязательно нужно помочь. Наши истинные интересы, которые, кстати, до сегодняшнего дня, не очень внятно проговаривались, по-прежнему учитываются с большим трудом…

Но нет худа без добра. Чрезвычайная медийная узнаваемость и не менее чрезвычайная скандальность Нордстрима – сами по себе большие контрпропагандистские ценности. Потому что слишком много людей уже понимают, кто есть кто и кто какую меру ответственности несет. И если РФ опять-таки спровоцирует очередную эскалацию на Донбассе (а она спровоцирует, потому что иначе самосохраняться не умеет, кроме как пугать соседей и мир оружием), то у этого уже будет вполне конкретные ответственные стороны – США и Германии. В любых, включая юридический, смыслах. Это ведь зафиксировано в официальном документе. Наращивание боевых действий, очередные попытки отъема чужих территорий на Донбассе, раздача паспортов в ОРДЛО с умыслом их прямой "вооруженной защиты" и, тем более, прямые убийства наших граждан – все это отныне имеет конкретные персональные соответственности…

И последнее: парадоксально, но именно такая финализация истории с Нордстримом абсолютно точно усилит наши переговорные позиции. Потому что мы ведь точно предупреждали о всех рисках. И потому что подписанты точно эти риски понимают, а, следовательно, в любом случае неосознанно понимают двойственность своего поведения…

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