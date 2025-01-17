В украинском информационном пространстве почему-то начали хейтить Рубио. Это новый Блинкен у Трампа. За то, что он сказал, что любое соглашение предполагает компромиссы. Вот это новость, правда?

Он выступал на слушаниях в Конгрессе. Его должны утвердить, и ему задавали вопросы. Почему-то в США не принято голосовать за человека, не задав ему эти вопросы заранее. И он многое наговорил, вызвав бурю возмущения в украинском интернете. Но почему-то не цитируют ключевое из того, что он сказал. Вот прямая цитата:

"Цель Путина сейчас заключается в том, чтобы получить максимальное влияние, чтобы он мог фактически навязать Украине нейтралитет, восстановиться и вторгнуться снова через четыре-пять лет. И я думаю, что это не тот результат, который кто-либо из нас поддержит".

Эта фраза делает выступление Марко Рубио весьма оптимистичным. Для Украины. Потому что показывает, что, несмотря на все вербальные особенности команды Трампа, особенно Маска и Ко, они до сих пор остаются именно на нашей стороне. А это немаловажно, учитывая очень пессимистичные ожидания от победы Трампа.

О чем речь? Вы можете верить или не верить в успешные переговоры, но это в любом случае позитивная новость.

Если мы верим, что переговоры возможны и Путин действительно понимает, что время работает против него и ему нужно выходить из войны, то ключевым для нас является вопрос гарантий безопасности. Которые должны обеспечить устойчивое развитие и отсутствие значительной угрозы новой войны.

Конечно, мы всегда должны быть готовы. Но если мы будем готовы, вероятность нападения будет низкой. Наличие таких гарантий безопасности сделает возможным привлечение инвесторов, а значит, и экономический рост. И именно гарантии безопасности должны обеспечить эту самую готовность.

Так вот, в условиях, когда переговоры реалистичны, ключевыми темами становятся именно гарантии безопасности. Кажется, в Украине осталось очень мало мечтателей, которые до сих пор верят в скорую перспективу то ли кофе в Крыму, то ли выхода на границы 1991 года.

Для нас важно, чтобы любые требования капитуляции, которые сейчас исходят от России, были бы неприемлемыми для американцев. Чтобы никто в Вашингтоне и не думал давить на Украину, чтобы мы выполняли прихоти Путина.

И понимали, что приоритет – это получение устойчивых гарантий, насколько это возможно, что Путин не вернется через несколько лет. Да, лучшей гарантией было бы НАТО, но, к сожалению, ожидания быстрого вступления нереалистичны.

Главное – не соглашаться на условия Путина. На капитуляцию. И выступление Рубио подтверждает, что этого не будет. И что требования капитуляции от Путина неприемлемы.

Если мы не верим в результативные переговоры, то это тем более позитивное выступление. Потому что оно означает, что вина за провал переговоров будет возложена именно на Путина. Потому что он будет требовать капитуляции. Того, что неприемлемо не только для Украины, но и для США.

Для нас это важно, потому что это должно сохранить поддержку со стороны США в войне. И важно, чтобы Путин это сейчас знал и осознавал. Потому что это само по себе является фактором, увеличивающим вероятность отказа россиян от своих безумных требований.

Можно сколько угодно хейтить американцев за то, что дали мало танков (забывая, что свои танки они предоставляли только формально, чтобы разблокировать предоставление немецких) или за то, что не дают все, что мы хотим. Но без поддержки США и без их консолидирующей роли в начале полномасштабного вторжения мы бы сейчас оказались в совсем другой ситуации.

И в военной, и в экономической. Поэтому сохранение этой поддержки – приоритет.

А еще важно, что Рубио понимает настоящую цель Путина. Не Бахмут. И не Покровск его интересуют. А вся Украина. И выступая против вступления Украины в НАТО, против военной поддержки, Путин просто хочет оставить для себя надежду на оккупацию Украины в будущем.

Да, в мире будет больше хаоса в ближайшие 4 года. Да, Маск делает то, чему мог бы позавидовать Коломойский в свои лучшие годы. Но это не означает, что для нас все потеряно. И выступление Рубио это только подтверждает.

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