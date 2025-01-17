В українському інформаційному просторі чомусь почали хейтити Рубіо. Це новий Блінкен у Трампа. За те, що він сказав, що будь-яка угода передбачає компроміси. Оце новина, правда?

Він виступав там на слуханнях у Конгресі. Його мають затвердити, і йому ставили запитання. Чомусь в США не заведено голосувати за людину, не поставивши йому ці запитання попередньо. І він багато чого наговорив. Викликавши шквал обурення в українському інтернеті. Але чомусь не цитують ключового з того, що він сказав. Ось пряма цитата:

"Мета Путіна зараз полягає в тому, щоб отримати максимальний вплив, щоб він міг фактично нав’язати Україні нейтралітет, відновитися і вторгнутися знову через чотири-п’ять років. І я думаю, що це не той результат, який будь-хто з нас підтримає".

І ця фраза робить виступ Марко Рубіо дуже оптимістичним. Для України. Бо показує, що за всіх вербальних особливостей команди Трампа, а особливо Маска і Ко, вони досі залишаються саме на нашому боці. Що немало, з огляду на дуже погані очікування від перемоги Трампа.

Про що йдеться? Ви можете вірити чи не вірити в успішні перемовини, але це у будь-якому разі позитивна новина.

Якщо ми віримо, що переговори можливі і Путін дійсно розуміє, що годинник тікає і йому треба виходити з війни, то ключовим для нас є саме питання гарантій безпеки. Які мають забезпечити стійкий розвиток і відсутність великої загрози нової війни.

Звісно, ми завжди маємо бути готові. Але якщо ми будемо готові, то ймовірність нападу має бути низькою. Наявність таких гарантій безпеки зробить можливим прихід інвесторів, а значить і економічне зростання. І власне саме гарантії безпеки мають забезпечити ту саму готовність.

Так от, в умовах, коли перемовини реалістичні, ключовими темами там стають саме гарантії безпеки. Думається, в Україні лишилось дуже мало мрійників, які досі вірять і ближню перспективу чи то кави в Криму, чи то виходу на кордони 1991 року.

І для нас є пріоритетним, щоб будь-які вимоги капітуляції, які зараз надходять від Росії, були б неприйнятними для американців. Щоб ніхто з Вашингтона і не думав тиснути на Україну, щоб ми виконували забаганки Путіна.

І розуміли, що пріоритет – це отримання стійких гарантій, наскільки це можливо, що Путін не повернеться за кілька років. Так, найкращою гарантією було б НАТО, але тут, нажаль, будь-які очікування швидкого вступу є нереалістичними.

Головне – не піти на умови Путіна. На капітуляцію. І виступ Рубіо підтверджує, що цього не буде. І що вимоги капітуляції від Путіна є неприйнятними.

Якщо ми не віримо в результативні перемовини, то це тим більше позитивний виступ. Бо він означає, що провина за провал перемовин буде покладена саме на Путіна. Бо він буде вимагати капітуляції. Того, що є неприйнятним не тільки для України, але і для США.

Для нас це важливо, бо це має зберегти підтримку з боку США у війні. І важливо, щоб Путін це зараз знав і усвідомлював. Бо це вже саме по собі є фактором, що збільшує ймовірність відкидання росіянами своїх божевільних вимог.

Можна скільки завгодно хейтити американців за те, що дали мало танків (забуваючи, що танки свої вони давали тільки формально і тільки для того, щоб розблокувати надання німецьких танків) чи не дають все, що ми хочемо, але без підтримки США і без консолідуючої ролі США на початку повномасштабного вторгнення ми були б зараз в зовсім іншій позиції.

І військово. І економічно. Тому і збереження цієї підтримки є пріоритетом.

А ще важливо, що Рубіо розуміє справжню мету Путіна. Не Бахмут. І не Покровськ його цікавлять. А вся Україна. І виступаючи проти вступу України у НАТО, виступаючи проти військової підтримки, Путін просто хоче залишити для себе надію окупувати Україну в майбутньому.

І так, у світі побільшає хаосу найближчі 4 роки. І так, Маск робить те, чому міг би позаздрити Коломойський у свої найкращі роки. Але це не означає, що для нас все пропало. І виступ Рубіо це тільки підтверджує.

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