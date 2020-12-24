США назначили посла в Беларуси. Зачем это Вашингтону? Чтобы стать участником игры

Сенат США одобрил кандидатуру посла в Беларуси. Это означает, что Джули Фишер приедет в страну достаточно скоро, вероятнее всего в конце января-начале февраля. Далее верительные грамоты (напомню, это письмо от главы одного государства главе другого с просьбой "верить заявлениям от имени страны и нации"). То есть США формально продемонстрируют признание Александра Лукашенко президентом Беларуси.

Теоретически, заблокировать или пытаться притормозить процесс могли демократы. Тем более, что избранный президент США Джо Байден во время президентской гонки был более резок в оценке беларусской ситуации. Но этого не произошло – сенат (который сегодня разделен на две примерно равные части) проголосовал единогласно.

Интересная ситуация, особенно на фоне повышенных ожиданий от администрации Байдена и усиления демократов.

Формально, и американские политики, и беларусские лидеры протестов заявят, что это "победа" – будет использована риторика Израиля – мы прислали посла, вручили верительные грамоты ради высоких целей. США не Израиль, защиту интересов еврейского не припишешь, но что-то вроде "быть ближе к процессам", "защищать идеалы демократии" и так далее будет.

Почему же так произошло?

С одной стороны, США будут работать по двум направлениям. С одной стороны – через прокси-силы вроде Польши и Литвы будет более резкая риторика. С другой – более сдержанная собственная позиция.

Является ли это поражением "демократических сил"? Нет. Является ли это победой "окружения Лукашенко"? Нет.

Это проявление интересов США.

С другой стороны позиция Германии и РФ "порешать беларусский вопрос с участием Москвы" – не тот формат, который хотят видеть в Вашингтоне. Но это не ключевая причина – беларусский кризис слишком мелкий и слишком низко стоит в шкале приоритетов Соединенных Штатов.

Зато есть другая интересная информация. На последнем заседании Центрального комитета Коммунистической партии Китая обсуждали "беларусский вопрос" и куратором процессов на ближайшее время становится .... Министерство общественной безопасности страны. Именно его руководитель, член Госсовета КНР Чжао Кэчжи, звонил в конце ноября в Минск и общался с рядом беларусских чиновников, вплоть до министра внутренних дел Республики Беларусь.

Кстати, забавно, но про это очень важное (беларусский вопрос на пленарной сессии ЦК КПК и дальнейшие контакты) событие беларусское агентство "Белта" скромно умолчало. Зато Китайское государственное ИА "Синьхуа", которое не считает нужным обращать внимание на "важнейшие вехи китайско-беларусских контактов по версии Белта", отметило именно его.

Теперь вспоминаем стратегическое противостояние США и КНР, создание Всестороннего регионального экономического партнерства – крупнейшей зоны свободной торговли в мире – факторы, которые заставляют американских политиков смотреть даже в самые глубокие "дыры на глобусе".

Одной из таких является Беларусь. И тут КНР явно обозначила свое присутствие. Пекин заявил "мы в игре". Не слишком публично, без фанфар и праздничных салютов, просто обсудив политику на беларусском направлении и обозначив куратора.

Как в таком случае должны поступать Шаты? Правильно, тоже входить в игру. Потому что удаление от процессов ослабляет их позиции в регионе на фоне усиления активности КНР.

Но это не отменяет задачи спичрайтерам как Лукашенко, так и лидера беларусской оппозиции Светланы Тихановской сочинить нетленку на тему "приезд посла США – наша политическая победа".

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