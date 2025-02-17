В рамках альянсов, которые сохранялись до января 2025 года, Соединенные Штаты были несомненной силой. По любому критерию, какой бы не выбрал, ни одна другая страна не имела такого же статуса. Однако без альянсов ситуация меняется. Соединенные Штаты не просто теряют экономическую, военную и политическую силу своих союзников. Теперь США должны конкурировать с ними и пытаться подчинить их.

На Мюнхенской конференции по безопасности, которая как раз заканчивается, вице-президент США приказал европейцам открыться как колониям. Они должны снять все ограничения на социальные медиаплатформы, позволяя Маску и другим олигархам формировать выборы.

И эти выборы должны привести к победе партий крайней правой направленности, которые уберут другие барьеры для власти Маска. В этом сценарии ни один из разумных интересов США не удовлетворен. Только интересы Маска. Маловероятно, что это будет развиваться так, как ожидает Джей Ди Вэнс. Но одно, безусловно, заметно: европейцы чувствуют себя отчужденными.

Став на сторону Украины в ее войне против России до января 2025 года, Соединенные Штаты создали огромную силу против агрессора — России и ее покровителя, Китая. При незначительных финансовых расходах и без риска для американских войск, американская политика помогла Вооруженным Силам Украины обеспечить более широкую безопасность, которую США не могли бы достичь самостоятельно.

Украинцы выполнили всю миссию НАТО, отразив российское вторжение и уничтожив большую часть российской армии 2022 года. Они сдержали китайское вторжение в Тайвань, продемонстрировав сверхсложные наступательные операции. И они поддержали, заплатив огромной жертвой, юридический принцип, что границы реальны, а государства суверенны.

Именно этот порядок разрушают Маск и Трамп.

Трудно быть уверенным в политике США по отношению к Украине, так как американцы противоречат друг другу и себе быстрее, чем лента в Twitter может за ними следить. Но два основных принципа стали очевидны на Мюнхенской конференции по безопасности.