У межах альянсів, які зберігалися до січня 2025 року, Сполучені Штати були безперечною силою. За будь-яким критерієм, який би не обрав, жодна інша країна не мала такого самого статусу. Однак без альянсів ситуація змінюється. Сполучені Штати не просто втрачають економічну, військову та політичну силу своїх союзників. Тепер США повинні конкурувати з ними й намагатися підкорити їх.

На Мюнхенській конференції з безпеки, яка саме завершується, віцепрезидент США наказав європейцям відкритися як колоніям. Вони повинні зняти будь-які обмеження на соціальні медіаплатформи, дозволяючи Маску та іншим олігархам формувати вибори.

І ці вибори повинні призвести до перемоги партій крайньої правиці, які прибирають інші бар'єри для влади Маска. У цьому сценарії жоден з розумних інтересів США не задоволений. Лише інтереси Маска. Малоймовірно, що це розвиватиметься так, як очікує Джей Ді Венс. Але одне, безсумнівно, відчутно: європейці почуваються відчуженими.

Ставши на бік України у її війні проти Росії до січня 2025 року, Сполучені Штати створили величезну силу проти агресора — Росії та її патрона, Китаю. За незначні фінансові витрати й без ризику для американських військ, американська політика допомогла Збройним Силам України забезпечити більш широку безпеку, яку Сполучені Штати не могли б досягти самостійно.

Українці виконали всю місію НАТО, відбиваючи російське вторгнення та знищуючи більшу частину російської армії 2022 року. Вони стримали китайське вторгнення в Тайвань, показавши надскладні наступальні операції. І вони підтримали, заплативши великою жертвою, юридичний принцип, що кордони є реальними, а держави суверенними.

Саме цей порядок знищують Маск і Трамп.

Важко бути впевненим у політиці США щодо України, оскільки американці суперечать один одному та собі швидше, ніж стрічка у Twitter може за ними стежити. Але два основні принципи стали очевидними під час Мюнхенської конференції з безпеки.