Новый год позади. Наконец-то шатание экономики РФ заметили на Западе.

6 января в швейцарской Neue Zürcher Zeitung появилась публикация, где прогнозируют стагфляцию. 11 января вышел блог бывшего аналитика BOA Грейга Кеннеди о том, как РФ скрывает военные долги.

При всем уважении к господину Кеннеди, но он заметил это в конце третьего года войны? 45 государственных и квазигосударственных банков РФ, крупнейшая прачечная в современной истории финансов, создание монополии в ВПК РФ на базе Ростеха — все это разглядели только сейчас.

В конце концов, 12 января в Financial Times вышла статья о том, что экономика РФ все больше напоминает карточный домик, где снова цитируют господина Кеннеди.

И финальная точка — наш телемарафон с экспертами по всем вопросам. Конечно, нужно же снять репортаж, раз сама Financial Times написала о возможном крахе экономики РФ. Казалось бы, можно радоваться, что союзники наконец-то заметили проблемы в российской экономике. Но не все так просто. Есть минимум две тревожные тенденции.

Во-первых, та же Neue Zürcher Zeitung (при внимательном чтении) делает вывод, что РФ грозит стагфляция (спад экономики с высокой инфляцией), но это не остановит войну как таковую. Удивительно, но уважаемая газета подхватывает именно те тезисы, которые распространяет среди экономистов в РФ "оппозиционная" аналитик, давно финансируемая из бюджета РФ.

Суть в том, что экономический кризис в РФ будет, но его недостаточно для прекращения войны. На самом деле – это элемент пропаганды, потому что скорость развития кризиса регулирует не только РФ, но и Украина с союзниками. Это достигается через санкции, удары по НПЗ, нефтехранилищам и т.д.

Ни одна Зубаревич или швейцарский журналист не могут оценить глубину наших ударов по экономике РФ. Но то, что они уже согласны на стагфляцию, — это хорошо.

Однако с ноября есть много признаков того, что российская экономика уже находится в состоянии стагфляции, а их инфляция носит монетарный характер. Росстат просто в 2024 году поработал над дефлятором: значительно занизил инфляцию и завысил темпы роста ВВП.

Так называемые "государственные оппозиционные эксперты" из РФ просто уже знают, что через некоторое время проблема достигнет таких масштабов, что скрыть ее манипуляциями с макростатистикой не получится.

Если Украина и союзники не остановятся, то в РФ речь уже может идти не о стагфляции, а о экономической депрессии образца 30-х годов XX века в США. Именно такой сценарий я бы назвал рабочим. Он пока не гарантирован, но над ним нужно работать.

Во-вторых, глубокий анализ тезисов Кеннеди указывает на то, что у него нет понимания, как именно работает экономика РФ. Местами он просто не понимает, что имеет дело с фальсификацией статистики или со схемами, которые отражают коррупционные механизмы в официальном секторе.

Если внимательно его читать, то он приходит к идее завершения войны через истощение ресурсов. Думаю, это его самое большое достижение. Тем не менее сам Кеннеди больше склоняется к использованию экономического состояния РФ в переговорах.

Мне неизвестны его мотивы, когда он писал свои выводы. Они лучше, чем то, что написали в Neue Zürcher Zeitung. Однако обе публикации подводят к идее необходимости переговоров с РФ, хотя швейцарцы намекают на худшие условия.

В обоих случаях, как и с Financial Times, мы имеем дело с выводами специалистов, чей опыт анализа российской экономики невелик, а уровень проникновения в реальное положение дел — поверхностный. Экономика РФ больше напоминает украинскую, и мы лучше понимаем, что там происходит и как влиять на экономику РФ так, чтобы ее состояние действительно стало козырем в переговорах с РФ на стороне Украины.

Мой вывод однозначен: они движутся к великой депрессии, скорость их движения зависит от Украины и союзников. Мы не должны сдаваться или даже допускать, чтобы тезисы российской пропаганды проникали в кабинеты и умы высокопоставленных лиц наших союзников.

Если война не остановится, у РФ нет возможности сойти с этой "карусели" без фатальных потерь, сопоставимых со сценариями распада РФ.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net