Відгуляли Новий рік. Нарешті хитання економіки РФ помітили на Заході.

6 січня у Швейцарській Neue Zürcher Zeitung вийшла публікація, в якій вони прогнозують стагфляцію. 11 січня вийшов блог колишнього аналітика BOA Грейга Кеннеді про те, як РФ ховає військові борги.

За всієї поваги до пана Кеннеді, але він це помітив наприкінці третього року війни? 45 державних і квазідержавних банків РФ, найбільший ландромат в сучасній історії фінансів, створення монополії в ВПК РФ на базі Ростеха – все це роздивились тільки зараз.

Врешті решт, 12 січня вийшла стаття в Financial Times про те, що економіка РФ дедалі більше нагадує картковий будиночок, в якій знову цитують пана Кеннеді.

Ну і фінальна крапка – це наш телемарафон з експертами з всіх питань. Звісно, потрібно ж зняти репортаж, раз сама Financial Times написала про можливий колапс економіки РФ. Здавалось би, можна радіти, що союзники нарешті помітили, що в РФ є проблеми з економікою. Але не все так просто. Є мінімум дві тривожні тенденції.

По-перше, той самий Neue Zürcher Zeitung (якщо уважно читати) робить висновок, що РФ загрожує стагфляція (падіння економіки з високою інфляцією), але це не зупинить війну як таку. Дивно, але поважна газета підхоплює саме ті посили, які розносить серед економістів у РФ "опозиційна" аналітикиня, яка давно фінансується з бюджету РФ.

Типу економічна криза у РФ буде, але її недостатньо для припинення війни. Насправді – це елемент пропаганди, бо швидкість розгортання кризи регулює не тільки РФ, але й Україна з союзниками. Відбувається це через санкції, удари по НПЗ, нафтосховищам тощо.

Жодна Зубаревич або швейцарський журналіст не можуть оцінити глибину наших ударів по економіці РФ. Але те, що вони вже згодні на стагфляцію, – це добре.

Втім, з листопада є багато ознак того, що російська економіка вже є в стані стагфляції, а їх інфляція має монетарну природу. Росстат просто у 2024 році попрацював над дефлятором: суттєво занизив інфляцію і завищив темпи зростання ВВП.

Так звані "державні опозиційні експерти" з РФ просто вже знають, що через деякий час проблема набуде такого масштабу, що приховати її маніпуляціями з макростатистикою не вийде.

Якщо Україна і союзники не зупиняться, то у РФ вже може йтися не про стагфляцію, а про економічну депресію зразка депресії 30-х років ХХ ст. в США. Саме такий сценарій я б назвав робочим. Він ще не є гарантованим, але над ним потрібно працювати.

По-друге, глибокий аналіз тез Кеннеді вказує на те, що в нього немає розуміння, як саме працює економіка РФ. Місцями він просто не розуміє, що має справу з фальсифікацією в статистиці або зі схемами, які віддзеркалюють корупційні механізми в офіційному секторі.

Якщо уважно його почитати, то він підходить до ідеї завершення війни через вичерпання ресурсів. Думаю, що це його найбільша заслуга. Втім сам Кеннеді більше схиляється до використання економічного стану РФ в перемовинах.

Мені не відомі його мотиви, коли він писав свої висновки, вони кращі за те, що написали в Neue Zürcher Zeitung. Проте обидві публікації підводять до ідеї про необхідність переговорів з РФ, хоча швейцарці натякають на гірші умови.

В обох випадках, як і з Financial Times, ми маємо справу з висновками фахівців, досвід яких в аналізі російської економіки невеликий, а рівень проникнення в реальний стан справ – поверховий. Економіка РФ більше схожа на українську, і ми краще розуміємо, що там відбувається і як впливати на економіку РФ так, щоб її стан дійсно був козирем в перемовинах з РФ на боці України.

Так от, мій висновок однозначний: вони прямують до великої депресії, швидкість їх прямування залежить від України та союзників. Ми не маємо здаватись або навіть допускати, щоб тези російської пропаганди проникали до кабінетів та розуму високопосадовців наших союзників.

Якщо війна не зупиниться, у РФ немає можливості зійти з цієї "каруселі" без фатальних втрат сумісних зі сценаріями розпаду РФ.

Оригінал

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net