Статья о незаконном обогащении: КСУ вернул всех на исходную

Почти четыре года просуществовала в Уголовном кодексе Украины статья 368-2 – незаконное обогащение, которая была дамокловым мечем для каждого лица, которое можно было отнести к уполномоченным на исполнение функций государства или органов местного самоуправления.

Проголосовав в 2015 году за то, чтобы предусмотреть уголовную ответственность при установлении факта незаконного обогащения, 59 депутатов этого же созыва ВР Украины обратились в Конституционный Суд Украины с тем, чтобы признать эту статью неконституционной. Если оставить в стороне эмоциональную и политическую составляющие, то с юридической точки зрения можно ответить на три вопроса, которые, наверняка, интересуют многих.

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А можно было просто внести изменения в статью УК? Можно. С точки зрения техники – можно. Так чаще всего и происходит. Тут важно понимать один юридический нюанс. В случае признания нормы неконституционной (декриминализации) сам собой закрывается вопрос привлечения лица к уголовной ответственности без каких-либо оговорок и исключений. В случае внесения изменений в статью, есть варианты: обратная сила закона, квалифицирующие признаки, но уголовная ответственность все равно остается.

Что теперь будет с уголовными производствами? С момента оглашения решения КС Украины все уголовные производства, которые находятся на досудебном следствии, а также в суде, подлежат закрытию. Здесь без вариантов, все абсолютно однозначно даже в отношении тех производств, по которым уже был вынесен обвинительный приговор (если такие есть) в порядке ст. 74 УК Украины.

Теперь все закончилось? Нет. Поскольку остается действующей Конвенция ООН против коррупции от 2003 г., которую Украина ратифицировала в 2006 году, у нашего государства остаются обязательства криминализации действий по незаконному увеличению количества активов должностного лица органа государственной власти, Президент Украины 28 февраля направил в ВРУ неотложный законопроект о внесении в УК Украины ст. 368-5 "Незаконное обогащение". Суть его в том, что из состава преступления исключены признаки злоупотребления властью или служебным положением. Мы усматриваем высокую долю вероятности, что данные предложения Президента в ВР Украины будут поддержаны.

Данное решение КС Украины – громкий прецедент, который будет разобран на цитаты и еще долго будет упоминаться во всех производствах, где речь будет идти об имущественном состоянии госслужащих, а также приравненных к ним лиц. Но мы предлагаем рассматривать эти два события в одной цепочке последовательных фактов: декриминализация, обнуление всех существующих производств, согласование новой статьи УК Украины – 368-5 с более четкой диспозицией. Теперь все участники процесса возвращаются на исходные позиции: на 4 года назад.

Специально для LIGA.net

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