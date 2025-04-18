И шансы, что Путин прислушается, выросли. Что на это повлияло

Как мы и предполагали, Трамп поставил перед Путиным дедлайн — 100 дней со дня своей инаугурации. Именно к этому сроку Трамп будет ждать от Путина ответа на его мирный план. И он уже прямо сказал об этом.

Шансы, что Путин примет этот план, на сегодня составляют около 20%. Хотя две недели назад они не достигали и 1%.

Но за это время обстоятельства изменились.

Во-первых, это цены на нефть, которые явно не в пользу России.

Во-вторых, это действительно уникальные предложения Путину от Трампа, которые дают российскому диктатору аргументы, что он решает судьбы мира.

Это действительно уникальный момент в отношениях США и России. Вряд ли Путин еще когда-либо встретит столь любезного президента США.

Даже если Путин и решит пойти на переговоры позже, не факт, что Трамп будет к нему столь же благосклонен, как сейчас. Поэтому цены на нефть + уникальная американо-российская ситуация повышают шансы Путина на согласие на перемирие до 20%.

Однако главная интрига заключается в том, что будет делать Трамп, если Путин скажет "нет". Тогда Трампу придется демонстрировать силу, что потребует новых санкций и военной поддержки Украины. А ему этого до боли не хочется делать.

Можно, конечно, дистанцироваться от российско-украинской войны, заявив, что это "война Байдена". Но это будет означать окончательную утрату политического лидерства в мире, которое после тарифного шока и так сейчас балансирует на краю пропасти.

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