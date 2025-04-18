І шанси, що Путін дослухається, зросли. Що цьому сприяло

Як ми і припускали, Трамп поставив перед Путіним дедлайн — 100 днів його інавгурації. Саме до цього часу Трамп чекатиме на відповідь від Путіна щодо його мирного плану. І про це він сказав вже прямими текстом.

Шанси, що Путін прийме цей план на сьогодні складають відсотків 20. Хоча два тижні тому на це не було й 1%.

Але за цей час змінилися обставини.

По-перше, це ціни на нафту, які явно не на користь Росії.

По-друге, це реально унікальні пропозиції Путіну від Трампа, які дають російському диктатору аргументи, що він вирішує долі світу.

Це справді унікальний момент у відносинах США та Росії. Такого люб’язного президента США Путін навряд чи ще колись зустріне.

Навіть, якщо Путін і надумає йти на перемовини пізніше, не факт що Трамп буде так само прихильний до нього як зараз. Тому ціни на нафту + унікальна американо-російська ситуація підвищують шанси на згоду Путіна на перемирʼя до 20%.

Однак головна інтрига полягає в тім, що робитиме Трамп, якщо Путін скаже "ні". Трампу тоді доведеться показувати силу, що вимагатиме нових санкцій та військової підтримки України. Але йому це до болю не хочеться робити.

Можна, звісно, дистанціюватися від російсько-української війни, сказавши, що це "війна Байдена". Але це означатиме остаточно втратити політичне лідерство у світі. Яке після тарифного шоку і так перебуває зараз на краю прірви.

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