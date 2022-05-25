Стоп истерика. Венгрия ввела чрезвычайное положение из-за войны в Украине. Что это значит

Хотя премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, объявляя это решение, сформулировал его как "háborús veszélyhelyzet", что с венгерского переводится как "военное чрезвычайное положение" или, если точнее, "военная чрезвычайная ситуация", такой формулировки вы не найдете ни в Конституции Венгрии, ни в изменениях к ней, регулирующих подобные чрезвычайные положения или ситуации. "Háborús veszélyhelyzet" просто не существует. То есть – анонсированная "военная чрезвычайная ситуация" в Венгрии не вводилась, и не могла быть введена.

В Венгрии с сегодняшнего дня вводится чрезвычайное положение (или точнее чрезвычайная ситуация, ситуация опасности) – A veszélyhelyzet, потому что чрезвычайное положение дословно будет A rendkívüli állapot или A szükségállapot.

Подробнее о ситуации

К сожалению, манипуляция относительно введения военного положения в Венгрии является результатом безответственной манипуляции на уровне венгерского правительства. На официальной странице Виктора Орбана в Facebook, как и в его объявлении чрезвычайного положения, использована формулировка "военное чрезвычайное положение". Эта же формулировка распространена на официальных страницах правительства.

Многие издания опубликовали именно эту формулировку, хотя в законодательстве такой формулировки нет.

Вот так звучит обновленная 53-я статья Конституции: "A Kormány szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, háborús helyzet vagy humanitárius katasztrófa, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdet ki, és sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet ru".

Переводится так: Правительство объявляет чрезвычайное положение в случае... и дальше идет перечисление "вооруженного конфликта", "войны", "гуманитарной катастрофы в соседней стране".

Аналогичная манипуляция до сих пор звучит в официальной риторике о том, что Венгрия запрещает транспортировку оружия для Украины через свою территорию, хотя решением правительства это как раз позволяется.

Второе, провозглашенное Орбаном чрезвычайное положение, похоже, является новостью, в том числе для многих венгров, как и с марта 2020 года в Венгрии уже действует чрезвычайное положение. То есть уже более двух лет.

Его ввели в две попытки с определенными изменениями как раз в первой половине 2020 года из-за пандемии коронавируса. В последнее время это чрезвычайное положение было продлено в Венгрии в декабре 2021 года и должно было действовать до 31 мая этого 2022 года включительно.

Важная деталь: нынешнее чрезвычайное положение из-за COVID-19 в Венгрии действует даже в условиях, что фактически все карантинные ограничения (ношение масок в помещение, большие митинги) отменены еще с начала марта. Сейчас получается, что одно чрезвычайное положение сменяет другое.

Третье, введение нового чрезвычайного положения из-за войны в Украине не является экстраординарной новостью для всех, кто следит за действиями команды Орбана.

Почему? Потому что именно о таком чрезвычайном положении и таких его основаниях заговорили еще во второй половине апреля этого года, через две недели после выборов (3 апреля 2022-го). Тогда руководитель администрации Виктора Орбана Гергей Гуйяш анонсировал поправку к Конституции (№10), согласно которой было предложено, что чрезвычайное положение может быть введено из-за войны, военного конфликта или гуманитарной катастрофы в соседней стране. До сих пор таких оснований венгерское законодательство не предусматривало.

Ну не мог же Виктор Орбан продолжать чрезвычайное положение на основании коронавируса.

24 мая венгерский парламент конституционным большинством проголосовал эту поправку к Конституции, и Орбан с чистой совестью и обеспокоенным лицом ввел еще одно чрезвычайное положение.

Почему именно сейчас

Выше описан юридический момент, почему сейчас, а не, например, 24, 25 или 26 февраля, когда для многих в Европе началась война в Украине (а не в 2014 году). Или не 31 мая или 1 июня, когда должен был истечь срок предыдущего чрезвычайного положения.

Впрочем, есть и другой момент, почему именно сейчас, а не, скажем, неделю назад, когда Виктора Орбана уже избрали премьером.

Дело в том, что именно 24 мая было утверждено новое правительство. И ключевая "легенда", "миссия" этого правительства Орбана – спасать Венгрию от войны в Украине, ее последствий, чтобы вдруг кто-то не задумал "втянуть Венгрию в войну в Украине" или не заставил Венгрию "платить цену войны в Украине". Это цитаты слоганов команды Орбана, с которыми они одержали шокирующую четвертую победу на парламентских выборах в Венгрии 3 апреля. Show must go on!

Конечно, возникают вопросы, для чего вводить чрезвычайное положение в ситуации, когда ты и так контролируешь всю страну по принципу captured state, имеешь конституционное большинство в парламенте.

На самом деле есть еще один немаловажный момент, кроме описанного выше, – личный комфорт власти Виктора Орбана, его фирменный волюнтаризм. Ведь чрезвычайное положение дает возможность правительству выпускать декреты и корректировать отдельные законы, подменять собой власть в ситуации, когда эта подмена не обязательна, потому что ты и так являешься всей властью в Венгрии.

Естественно, у венгерского премьера все это обрисуют критической необходимостью быть оперативными, стремительными в спасении страны. И спасать эту страну должен Виктор Орбан лично и никто другой. SuperOrban или SuperViktor если хотите.

Именно так – это властный рефлекс, а еще воплощение заповеди о том, что новая избирательная кампания начинается сразу после окончания предыдущей.

Еще, конечно, чрезвычайное положение позволяет властям практически ограничить себя от надоедливых информационных запросов журналистов и другого демократического антуража.

Но это, конечно, мелочи. В современной Венгрии на это никто давно уже не обращает внимания, даже оппозиция. Разве что немногочисленные журналисты и гражданское общество.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.