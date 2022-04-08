Страсти по Орбану: что думает Венгрия, поддерживая и дальше Россию

Новая победа лидера партии Фидес Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии породила немало дискуссий о перспективах страны и ее месте в европейской политике. И тема отношений с Украиной далеко не последняя.

Партия Фидес и христианские демократы легко выиграли парламентские выборы, прошедшие в Венгрии в первое воскресенье апреля 2022 года.

Партия Орбана укрепила свои позиции: теперь у нее в парламенте будет 135 мест из 199 – уверенное конституционное большинство. Сам лидер триумфаторов подчеркнул, что победа видна даже с Луны.

Интересно, что аналитики на протяжении избирательной кампании прогнозировали победу Фидеса, однако не столь впечатляющую. Оппозиционное Объединение за Венгрию во главе с Петером Марки-Заем мало времени, чтобы бросить вызов доминирующей в стране уже более 10 лет политической силе. Отмечают, что свою парадоксальную роль сыграла русско-украинская война.

Официальный Будапешт занял специфическую позицию по вопросу отношения ЕС к России. Нет, Венгрия не торпедировала санкции, введенные Европейским Союзом в отношении России практически сразу после вторжения. Однако сразу очертила свои зелено-бело-красные линии: не использовать территорию страны для транзита в Украину военной помощи и категорическое "против" возможного эмбарго на поставку российского газа.

Виктор Орбан, напомню, 1 февраля виделся с соблюдением социального расстояния с Владимиром Путиным, договорившись об увеличении объемов поставки "голубого топлива". Этот интерес более понятен, если учесть тогдашнюю дискуссию вокруг замороженного с началом войны газопровода Северный поток-2.

Не стоит удивляться, что Орбан 5 апреля отметил готовность покупать российский газ за рубли, как этого требует кремль.

ЕС, как сообщает Reuters, намерен заморозить финансовую помощь Венгрии из-за проблем с демократическим характером управления государством. Это вполне отвечает, как ни странно, интересам Орбана, назвавшего "брюссельских бюрократов" среди своих оппонентов. Среди них – Джордж Сорос, против "открытого общества" которого его партия Фидес борется не первый год, и… президент Украины Владимир Зеленский.

Отмечу, что Венгрия не осталась в стороне от проблемы украинских беженцев, приняв более 500 000 из них (это более 10% от общего их количества).

Далеко не все украинские женщины и дети остались на венгерской земле, однако это явление сложно назвать уникальным. Напомню, что во время предыдущего миграционного кризиса 2015-го Венгрия отказалась предоставлять убежище беженцам с Ближнего Востока и Северной Африки. В этом тогда с ней была солидарна Польша. Однако сейчас из Варшавы звучат совсем другие оценки политической ситуации на Европейском континенте, спровоцированной агрессией рашистов в Украине.

За несколько дней до голосования на парламентских выборах министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил своего украинского коллегу Дмитрия Кулебу и посла Украины в Венгрии Любовь Непоп в подготовке вмешательства в ход голосования. Теперь можно утверждать, что это был технологический шаг, направленный на мобилизацию электората Фидес, и он оказался достаточно успешным.

Сийярто вызвал украинского посла для разъяснений по заявлению Владимира Зеленского, что Орбану придется выбирать между Россией и Европейским Союзом. Напомним, во время саммита Европейского Совета в конце марта украинский президент публично предложил Орбану поинтересоваться, что происходит в Мариуполе.

Своеобразным стало предложение Виктора Орбана встретиться в Будапеште лидерам Нормандской четверки. Дело в том, что действия России в последние шесть недель нивелировали Минские договоренности, и подобный формат вряд ли выглядит приемлемым для официального Киева. Однако Орбан будет хайповать и дальше, ведь у него есть значительный кредит доверия избирателей.

Самая большая на сегодня интрига: насколько возможен гипотетический #HunExit, на который Виктор Орбан намекнул в середине февраля 2022 года.

Последние российские действия на мировой арене существенно увеличивают ценность этого шага для кремля, ведь он в таком случае может получить возможность не только поколебать единство ЕС, но получить плацдарм для собственного влияния в Центральной Европе.

Учитывая продолжающийся уже не первый год кризис в двусторонних отношениях, диалог с Венгрией является настоящим вызовом для украинской дипломатии.

И в этом вопросе важно следующее: Венгрия является нашим оппонентом или конкурентом за влияние в регионе Центральной и Восточной Европы, но не врагом.

Враг у Украины только один – россия. Во всяком случае, пока Венгрия является членом НАТО и ЕС.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.