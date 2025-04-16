Представители председательствующей в G7 Канады проинформировали, что Соединенные Штаты не присоединятся к совместному заявлению стран Большой семерки, которое осуждает российскую ракетную атаку по Сумах, в результате чего погибли 35 человек и более сотни получили ранения. Как сообщают медиа, Вашингтон воздержался от поддержки заявления из-за опасений, что оно может навредить потенциальным переговорам с Москвой.

Если сообщения медиа соответствуют действительности, следует в очередной раз констатировать тотальное непонимание России, которое демонстрируют США уже более 30 лет.

Москва не оценит того, что Вашингтон воздержался. Наоборот, она только ужесточит свою позицию.

Они играют с Трампом и его командой эффективных менеджеров. Осознание того, что с Россией следует действовать исключительно с позиции силы, так и не достигло Белого дома.

Приблизительно такая же ситуация сложилась на переговорах об условиях окончания войны, которые продвигаются в последние месяцы настолько странным образом, что трудно осознать их логику.

Пока такое впечатление, что переговоры вообще остановились, потому что все разговоры только об ископаемых и тарифах.

Как бы то ни было, но совершенно очевидно, что идеальных для нас договоренностей не будет. Путин не собирается прекращать войну, вопрос только в способах ее ведения. Конечно, обо всех деталях знают только те, кто в них участвует, но даже имеющейся информации достаточно, чтобы сделать некоторые промежуточные выводы.

Правила ведения переговоров, очевидно, не известные эффективным менеджерам двух из трех сторон, которые задействованы в переговорах, должны предусматривать как минимум следующее:

1) Формирование переговорной команды из опытных специалистов, имеющих практический опыт и знающих, как следует вести переговоры. Это особенное искусство, которое нужно изучать.

2) Тщательную подготовку возможных сценариев А, Б, В, исходя из глубокого понимания ситуации и страны, представляемой противоположной стороной, мельчайших аспектов ее внутренней и внешней политики.

3) Анализ психологических портретов членов команды переговорщиков с противоположной стороны, понимание пределов их полномочий и цели, которую они стремятся достичь.

Команда эффективных менеджеров из США, не имеющих никакого опыта сложных переговоров (а простыми они с россиянами не бывают), пока рашистам проиграет.

Очевидно, в начале процесса они все же просчитывали ситуацию на один-два шага вперед, но следует признать, что рашисты – на три.

Очевидно, их команда сильнее. Лавров и Ушаков – профи в вопросах американской политики, они десятилетиями тренировались ставить США в безвыходные ситуации. На них работает тьма народа в Москве, огромное количество "консервов" ФСБ в США. Они точно знают, как водить Рубио и Со за нос.

Читайте также Bloomberg: Китай приказал своим авиакомпаниям приостановить закупки самолетов Boeing

Приблизительно такая же ситуация с Китаем. Сегодня из Белого дома прозвучало мнение, что не США должны стремиться заключить соглашение с КНР, а Китай должен просить о заключении такого соглашения. Потому что рынок США большой и выгодный, поэтому Пекин должен умолять об отмене тарифов.

Проблема в том, что Си Цзиньпин ни при каких условиях не пойдет на публичное унижение. Нынешний Китай – очень взрослая страна, она имеет стратегическую глубину и согласится только на равноправные переговоры. Как очередной шаг в противостоянии с США КНР отменила заказы на самолеты "Боинг", а это сотни, если не больше машин на десятки лет, это десятки тысяч рабочих мест и сотни, если не тысячи поставщиков.

Ну и везде, где США закроют посольства, КНР откроет два.

Странные времена.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net