дипломат та економіст, колишній посол України в Туреччині та Японії

Кремль не оцінить поступки Вашингтона, навпаки, лише посилить свою позицію

Представники Канади, яка головує у G7, поінформували, що Сполучені Штати не приєднаються до спільної заяви країн Великої сімки, де засуджують російську ракетну атаку по Сумах, в результаті якої загинули 35 людей і понад сотня отримали поранення. Як повідомляють медіа, Вашингтон утримався від підтримки заяви через побоювання, що вона може зашкодити потенційним переговорам з Москвою.

Якщо повідомлення медіа відповідають дійсності, варто вчергове констатувати тотальне нерозуміння Росії, яке демонструють США вже понад 30 років.

Москва не оцінить те, що Вашингтон утримався. Навпаки, вона тільки зробить свою позицію жорсткішою.

Вони грають з Трампом і його командою ефективних менеджерів. Усвідомлення того, що з Росією варто діяти виключно з позиції сили, так і не досягло Білого дому.

Приблизно така сама ситуація склалася на перемовинах щодо умов закінчення війни, які просуваються протягом останніх місяців настільки дивним чином, що важко усвідомити їхню логіку.

Наразі таке враження, що переговори взагалі зупинились, бо всі розмови тільки про копалини і тарифи.

Хай там що, але цілком очевидно, що ідеальних для нас домовленостей не буде. Путін не збирається припиняти війну, питання тільки у способах її ведення. Звичайно, про всі деталі знають тільки ті, хто на них присутній, але навіть наявної інформації досить, щоб зробити деякі проміжні висновки.

Правила ведення переговорів, які, очевидно, не відомі ефективним менеджерам двох з трьох сторін, які залучені у переговорах, мають містити як мінімум наступне:

1) Формування переговорної команди з досвідчених фахівців, які мають практичний досвід і знають, як треба вести перемовини. Це особливе мистецтво, яке потрібно вивчати.

2) Ретельну підготовку можливих сценаріїв А, Б, В, виходячи з глибокого розуміння ситуації та країни, яку представляє протилежна сторона, щонайдрібніших аспектів її внутрішньої та зовнішньої політики.

3) Аналіз психологічних портретів членів команди перемовників з протилежного боку, розуміння меж їх повноважень і мети, якої вони прагнуть досягнути.

Команда ефективних менеджерів зі США, які не мають жодного досвіду складних переговорів (а простими вони з росіянами не бувають), поки що рашистам програє.

Очевидно, на початку процесу вони все ж таки прораховували ситуацію на один-два кроки вперед, але варто визнати, що рашисти – на три.

Очевидно, їх команда сильніша. Лавров і Ушаков – профі у питаннях американської політики, вони десятиліттями тренувалися ставити США у безвихідні ситуації. На них працює безліч народу у Москві, величезна кількість "консервів" ФСБ у США. Вони точно знають, як водити Рубіо і Со за ніс.

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Приблизно така сама ситуація з Китаєм. Сьогодні з Білого дому пролунала думка, що це не США мають прагнути укласти угоду з КНР, а Китай має просити про укладення такої угоди. Бо ринок США великий і вигідний, тому Пекін має благати про скасування тарифів.

Проблема у тому, що Сі Цзіньпін за жодних умов не піде на публічне приниження. Нинішній Китай – дуже доросла країна, вона має стратегічну глибину і погодиться лише на рівноправні переговори. Як черговий крок у протистоянні з США КНР скасувала замовлення на літаки "Боїнг", а це сотні, якщо не більше машин на десятки років, це десятки тисяч робочих місць і сотні, якщо не тисячі постачальників.

Ну і скрізь, де США закриють посольства, КНР відкриє два.

Дивні часи.

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