Как Украина должна формировать свою стратегию сдерживания, чтобы предотвратить будущую войну с Россией? Некоторые могут утверждать, что поднимать этот вопрос преждевременно, пока российское вторжение, начавшееся в феврале 2022 года, продолжается и его завершение не видно.

Хотя фокусировка на текущей войне имеет большое значение, есть две причины, почему важно думать наперёд.

Во-первых, Украина не может позволить себе сосредоточиться только на настоящем. Мало что изменится, если удастся избежать поражения сейчас, но страна останется неготовой к будущему столкновению с Россией.

Во-вторых, ряд аналитиков уже предложили свои взгляды на то, что Украине нужно для обеспечения длительного мира. Однако не все эти анализы концептуально или эмпирически обоснованы, поэтому важно подвергать их критике, где это необходимо.