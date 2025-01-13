Дехто може вважати, що порушувати це питання передчасно, адже російське вторгнення, яке розпочалося у лютому 2022 року, досі триває і його завершення не видно.

Однак, попри важливість зосередження на поточній війні, є дві причини, чому необхідно думати наперед.

По-перше, Україна не може дозволити собі зосереджуватися виключно на сьогоденні. Мало що зміниться, якщо зараз вдасться уникнути поразки, але країна залишиться неготовою до майбутнього протистояння з Росією.

По-друге, низка аналітиків уже запропонували свої бачення того, як Україні забезпечити тривалий мир. Однак не всі ці аналізи концептуально чи емпірично обґрунтовані, тому важливо піддати їх критиці, де це необхідно.