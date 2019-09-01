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01.09.2019, 15:00

Судебная реформа 2.0. Что есть и чего нет в проектах Зеленского

Судебная реформа 2.0. Что есть и чего нет в проектах Зеленского
эксперт Центра Противодействия Коррупции

Новая ВККС с участием международных экспертов, - это сильная заявка на прорыв в реформе судебной системы. Но ждать ли нам ли перезагрузки ВРП? (укр.)

Володимир Зеленський та його команда не гають часу: щойно новообрані депутати склали присягу, як Президент зареєстрував в раді кількадесят важливих законопроектів. Усі вони значаться як “невідкладні”, а це означає, що їх винесуть до сесійної зали впродовж наступних тижнів.

Зокрема, серед президентських ініціатив — Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування (проект №1008). Він передбачає повне перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. І йдеться не лише про зміну прізвищ, а про новий порядок обрання членів комісії.

Вища кваліфкомісія суддів України (ВККС) — один із двох ключових органів в системі судової влади країни. Вона організовує конкурси на суддівські посади та перевіряє компетентність і доброчесність чинних суддів. Попри те, що цей орган не ухвалює остаточні рішення, саме за його рекомендацією суддів призначають та звільняють з посад.

Чинна комісія не впоралася з двома основними завданнями, які ставив перед нею парламент після Революції Гідності, - очистити і оновити суддівські лави. Так, вона сформувала новий Верховний Суд зі старих суддівських кадрів, а майже кожен четвертий суддя цього органу, за обґрунтованими висновками громадськості, має проблеми з доброчесністю. Очищення судів комісія також провалила — лише 6% суддів з понад 2х тисяч не пройшли перевірки комісії на доброчесність.

Чи не останній акорд в п’єсі про чинну ВККС поставив скандальний Окружний адмінсуд Києва, який провернув масштабну схему зі зміни складу комісії через незаконні рішення і сумнівні призначення. За іронією долі, саме завдяки ВККС судді ОАСК досі не звільнені.

Отож, що пропонує Президент? Нову ВККС обиратиме спеціальна комісія у складі трьох членів Ради суддів України та трьох міжнародних експертів. Останніх визначатимуть із переліку, який пропонували міжнародні організації до складу Громадської ради міжнародних експертів. Міжнародники в цій комісії матимуть вирішальний голос. Фінальне рішення про призначення прийматиме Вища рада правосуддя, однак поля для розсуду в неї не буде, адже комісія має запропонувати список у кількості, яка дорівнює кількості вакантних посад у ВККС.

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За президентським законопроектом, нова ВККС передусім має перевірити на доброчесність суддів Верховного Суду. Ті, до кого немає питань, будуть рекомендовані до призначення на посади у суді. Про це йдеться у прикінцевих положеннях законопроекту. Очевидно, ця процедура має бути прозорою і відбуватись за правилами кваліфікаційного оцінювання суддів.

Ще одна новація у президентському законопроекті — етична комісія, що має стежити за доброчесністю самих членів ВККС і ВРП. Вона складатиметься з трьох членів ВРП та трьох міжнародних експертів, які за результатами перевірки зможуть ініціювати питання про звільнення недоброчесного члена ВРП/ВККС. У цій комісії вирішального голосу у міжнародників нема, а кінцеве рішення про звільнення приймає сама ВРП.

За таких умов годі сподіватись, що комісія стане мечем над ВККС і ВРП. Єдиний шанс зробити її справді ефективною — передбачити обов’язковість для ВРП рішень комісії. При цьому, вирішальне слово в комісії має бути саме за міжнародниками, а не членами ВРП, які, очевидно, не зможуть приймати неупереджені рішення щодо своїх колег.

Безумовно, нова ВККС, сформована міжнародними експертами, які уже продемонстрували свою ефективність під час відбору антикорупційних суддів, — це серйозна заявка на реальне реформування судів. Однак без пере завантаження Вищої ради правосуддя це лише напівкрок, адже саме ВРП ініціює призначення суддів, карає їх за дисциплінарні порушення чи взагалі звільняє. І останні п’ять років показали, що нереформована ВРП може бути дуже небезпечним інструментом створення ручних судів та переслідування незалежних суддів.

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Теги: Вища кваліфікаційна комісія суддів, Вища рада правосуддя, реформа судовой системы
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