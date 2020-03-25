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25.03.2020, 15:05

Суды на карантине: как работает система

Суды на карантине: как работает система
советник юридической фирмы Sayenko Kharenko

В критичных для экономики условиях, очень важно сохранить стабильности работы судебной системы. Будет ли работать система "Электронный суд"?

Безусловно, введение карантина из-за COVID-19, существенно отразится на каждом. Полностью прекращена работа ресторанов, кафе, торговых центров и учебных заведений. Ограничено движение городского и междугороднего транспорта. Кто-то из работодателей отправил часть сотрудников в неоплачиваемый отпуск, некоторых перевели на дистанционную работу, других предприятия вынуждены сократить. Привычный для всех образ жизни становится недоступным.

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Такие последствия необратимо ведут к кризису, а вместе с ним и к скачку судебных дел. Это, в первую очередь, взыскания задолженностей, договорные и трудовые споры, а также банкротства.

Учитывая, что речь идет о пандемии коронавируса, то можно также ожидать споры, связанные с закупкой и поставкой медоборудования и медикаментов, оказанием медицинских услуг и других сопутствующих споров в этой сфере.

Все это мы сможем увидеть уже месяца через три-четыре (если, конечно, карантин не закончится раньше), когда внесудебное урегулирование будет завершено, внутренние ресурсы компаний будут исчерпаны, а бизнес должен будет предпринимать решительные меры по самосохранению.

Это на перспективу, но что сейчас происходит в судах?

В таких критичных для экономики условиях очень важным является сохранение стабильности работы судебной системы. Мы уже видим заявления ключевых структур в судебной сфере.

В частности, Совет судей Украины одним из первых обратился к участникам судебных процессов с просьбой воздержаться от участия в судебных заседаниях, если слушанья не предусматривают обязательного их присутствия.

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Верховный Суд позже сообщил, что он по возможности будет предпринимать меры по минимизации устного рассмотрения дел, а рассмотрение дел в письменном производстве будет осуществляться в штатном режиме.

Государственная судебная администрация Украины сообщает, что судебная система работает и будет работать. При этом она предпринимает организационные меры, направленные на недопущение распространения инфекционных заболеваний. Глава ГСА Украины Зеновий Холоднюк позже заявил, что суды в условиях карантина работают в штатном режиме, но без масок никого пускать не будут.

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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики в своем обращении указывает, что права граждан на обращение в суд и получение правовой помощи не могут быть ограничены, а должны реализовываться с учетом условий существующего карантина.

Указанные заявления и утверждения позитивно воспринимаются, поскольку прекращение работы судебной системы повлечет за собой коллапс, когда перестанут исполнятся обязательства, и в стране в принципе не будет механизма для защиты прав. В таком случае задолженности накопятся, и это повлечет массовые банкротства.

Но что же происходит на практике?

На практике мы видим, что "штатный режим работы судебной системы" на самом деле не такой уж и штатный. Большинство судебных заседаний откладывается, в некоторых случаях суды приостанавливают рассмотрение дел до окончания карантина. В отдельных случаях судьи рассматривают дела без проведения судебных заседаний. Кассационный хозяйственный суд сообщил, что на время карантина все без исключения судебные заседания будут перенесены. Даты открыты.

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В этом контексте возникает острая необходимость возобновления работы над системой "Электронный суд", которая должна была позволить участвовать в заседаниях из дома. В условиях ограниченного транспортного сообщения и карантина это может быть едва ли не единственным способом, который может обеспечить безопасное и беспрерывное рассмотрение судебных дел.

Надеюсь, что в скором времени работа судебной системы войдет в обычное русло, а принятые меры позволят пройти этот период без последствий.

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Теги: суд, судебное дело, карантин, карантин в украине, судебная система, взыскание задолженности
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