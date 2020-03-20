Как изменилась жизнь украинцев на карантине всего за неделю и стоит ли ждать его окончания 3 апреля: разбор LIGA.net

Уже неделю Украина живет в условиях карантина и довольно жестких ограничений, которые так или иначе затронули всех без исключения граждан. Зачем это делается, как изменилась жизнь украинцев и стоит ли ждать окончания карантина с 3 апреля: разбор LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Первые карантинные шаги власти подавали как превентивные меры. На первом этапе, с 12 марта, на карантин отправились только школьники и вузы; также закрылись кинотеатры и развлекательные зоны в торговых центрах; массовые мероприятия ограничили: не более 60 человек для Киева, 200 - по стране. Украина решила закрыть 170 пунктов пропуска на границе и авиасообщение с Италией.

На втором этапе, с 17 марта правительство запретило все международное пассажирское сообщение как воздушным, так и наземным транспортом. Полностью остановилось метро Киева, Харькова и Днепра - как объяснили в Минздраве, в часы пик в метрополитене "не помогут ни маски, ни другие защитные средства". 18 апреля прекратилось железнодорожные, авиационные и автобусные пассажирские перевозки внутри страны. Закрылись рестораны, торговые центры, кафе. Массовые мероприятия с участием более 10 человек - под запретом.

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Главная рекомендация на этот период: чаще мойте руки и оставайтесь дома.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Карантин не сможет сдержать коронавирус, но он необходим. "Наша задача - с учетом возможностей нашей системы здравоохранения по максимуму отсрочить количество больных и избежать одномоментного распространения вируса, как это было в Италии", - объясняет LIGA.net врач-инфекционист, иммунолог Федор Лапий. Карантинные меры должны помочь украинской системе здравоохранения справиться с ситуацией, добавляет инфекционист, кандидат медицинских наук Юрий Жигарев: "Смысл ограничений - не в том, чтобы люди не заболели. Сколько должно заболеть, столько все равно и заболеют. Но они заболеют не за две недели, а, скажем, за два месяца".

Несмотря на то, что далеко не все ответственно отнеслись к призывам врачей и правительства, жизнь уже изменилась - у всех.

Работа. Многие компании перевели сотрудников на удаленную работу. Например, о дистанционке сообщили крупнейшие операторы Киевстар, Vodafone, lifecell, в Укртелекоме закрыли центры обслуживания. Телеканалы снимают телешоу без зрителей. В офисы ездят те, кто должен обеспечивать бесперебойную работу: работники продуктовых фабрик, заводов, магазинов, предприятий критической инфраструктуры, врачи. Появилась информация, что на многих предприятиях руководство вынуждает работников писать заявления об увольнении по собственному желанию. Президент Владимир Зеленский заявил, что это незаконно. В полиции советуют в случае незаконного увольнения обращаться на 102 или писать заявление - нельзя увольнять сотрудников под предлогом карантина.

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Наша задача - по максимуму отсрочить количество больных и избежать одномоментного распространения вируса, как это было в Италии, - Федор Лапий

Магазины. Все магазины, кроме продуктовых и хозяйственных, закрыты. Первые дни карантина отметились потребительской паникой: соцсети зарестрили фотографиями переполненных тележек и полупустых полок магазинов, а также шутками о повышенном спросе на туалетную бумагу и гречку. Потом паника пошла на спад. Часть магазинов сократила время работы (например, в сети Сильпо - с 9 утра до 10 вечера) и разместила в торговых залах дезинфекторы. Другие, как АТБ, ввели лимиты на продажу товаров в одни руки - напитки не более 12 единиц, другие продукты не более пяти штук/килограммов в одни руки, - а также ввели ограничения на количество посетителей в части магазинов.

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Таможня просит не скупать продукты на полгода вперед: за первые 17 дней марта Украина завезла 158 000 тонн продуктов питания (на 40 000 больше, чем в прошлом году за этот период). Это почти 8000 полностью загруженных 20-тонных фур - "еды хватит всем".

Аптеки. После нескольких волн "штурма" аптек гражданами в них практически не осталось масок, противовирусных препаратов, дезинфицирующих средств и даже спирта с глицерином, на основе которых такие средства можно сделать самостоятельно. При этом Минздрав требует, чтобы пассажиры транспорта и работники магазинов использовали маски в обязательном порядке.

Транспорт. В связи с закрытием метро люди пересели на наземный транспорт. В первый же день в Киеве это спровоцировало пробки и толкучку на остановках. Несмотря на жесткое требование, - не более 10 пассажиров в маршрутках и 20 в троллейбусах/трамваях, все в масках, - транспорт шел переполненным. Только 20 марта на дороги Киева выпустили 200 дополнительных маршрутных такси, чтобы компенсировать закрытое метро. Киевские власти утверждают, что весь транспорт и улицы дизенфицируют несколько раз в день (фото).

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Некоторые крупные компании запустили корпоративный траспорт для сотрудников. Так сделали Укрэнерго, Imperial Tobacco Ukraine, Фармак и Эпицентр. ОТП Банк запустили внутрибанковскую инициативу о совместных поездках на работу, говорят в пресс-службе финучреждения. Коллеги, имеющие автомобиль и желание помочь, могут подвезти тех, кто обычно пользуются общественным транспортом. В Киеве и других городах Украины запустили флешмоб "Подвези медика на работу" - многие врачи живут в пригородах, сообщение с которыми закрыто. Кроме того, два оператора такси Bolt и Uber выступили с инициативой бесплатно подвозить врачей и медперсонал до места работы.

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Банки и почта. Украинские банки на время карантина закрыли часть отделений, сокращают часы работы и вводят санитарные часы: кто и как работает теперь (читайте также: Жесткий карантин: 10 тезисов о состоянии банковской системы и финансовых рынков). В отделениях Укрпочты рисуют специальные желтые линии, чтобы разграничить клиентов и снизить риск заражения коронавирусом. Укрпочта продолжает работать в обычном режиме, но призывает молодежь приходить после 13:00: утро - час пик для пожилых людей. Новая почта закрыла отделения в ТЦ.

Жизнь в онлайн. Непродовольственные магазины и часть ресторанов оперативно перестраиваются на оказание услуг в онлайн-режиме. На время карантина на онлайн-доставку перешли, по данным LIGA.net, рестораны iL Molino, Pantagruel, Портер Паб, а официантов отправили в отпуск. Аналогично поступил и McDonalds – сеть продолжает принимать заказы в McDrive и через сервис доставки Glovo, но свои рестораны закрыла для посещения. Сегодня Новая почта в союзе с магазином Rozetka и сетью АТБ запустила в тестовом режиме услугу доставки продуктов на дом. Главное, чтобы повышенную нагрузку выдержал Интернет. Мобильные операторы уверяют: запаса прочности их сетям хватает.

Как показал обзор LIGA.net за 18 марта "Зараза к заразе не пристает". Как столичный бизнес работает под карантином: фотопрогулка, пока далеко не все рестораны и торговцы выполняют требования карантина. Сегодня суд в Киеве назначил за это первый штраф – 17 000 грн.

Смысл ограничений - не в том, чтобы люди не заболели. Но они заболеют не за две недели, а, скажем, за два месяца, - Юрий Жигарев

ЧТО ДАЛЬШЕ. В соцсетях распространяется мнение, что карантин не работает в условиях, когда часть граждан сознательно не выполняет рекомендации властей - люди гуляют на улицах группами, играют в футбол во дворах, сидят на лавочках и дышат друг другу в затылки в очередях в супермаркетах. "Это не так, - заверил LIGA.net инфекционист Юрий Жигарев. - Любые карантинные меры работают и разводят во времени количество заболевших. Мы этого и добиваемся". В то, что каранатин закончится 3 апреля, Жигарев не верит: говорит, все будет зависеть от развития ситуации, но пока в Украине количество заболевших COVID-19 только растет.

На 20 марта подтверждены 26 случаев заболевания, в том числе зарегистрированы первые случаи внутристранового инфицирования. Всего на данный момент в Украине проверяют 316 подозрений на инфицирование коронавирусом. Три человека скончались.

Министерство здравоохранения рассматривает вариант продолжения карантина из-за коронавируса после окончания этого периода 3 апреля. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Окончательное решение будет зависеть от распространения коронавируса в Украине и странах ЕС. "Если будет происходить такое продолжение роста - карантин будет стопроцентно продлен", - сказал он.

В Киеве принято решение о введении чрезвычайной ситуации. Также ЧС действует на территории Днепропетровской, Киевской, Житомирской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Карантин нанесет сильнейший удар по украинской и мировой экономике (Крах экономик и массовые банкротства: что будет, если мы не обуздаем коронавирус). Бывший министр экономики Тимофей Милованов считает, что без работы могут остаться 170 000-500 000 украинцев.

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