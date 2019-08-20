Судья Вовк доедает репутацию Высшего Совета Правосудия и страны

Высший Совет правосудия решил, что судья Вовк достоин и дальше занимать место судьи Административного Суда.

Теперь есть два варианта.

Вариант первый: Высший Совет правосудия резонно считает весь окружной административный суд клоакой, а значит судья Вовк достоин быть среди этих людей. И будет рекомендовать президенту как можно скорее разогнать его к чертям. Можно заодно к тем чертям, по поводу которых звонят Баканову.

Вариант второй: Высший Совет правосудия считает Вовка достойным судьей. Что тоже логично, потому что эталоном судьи для высшего совета правосудия являются члены высшего совета правосудия, а там как известно полно людей, которые служат примером для Вовка. И тогда надо звонить Баканову по поводу всех этих чертей.

В любом случае, вывод один. К чертям надо разгонять и Административный Суд. И Высший Совет правосудия. В рамках новой судебной реформы, конечно же. Хотя Административный можно разогнать и в рамках старой реформы. Хотя можно просто назначит Вовка главой этого Высшего совета и продолжать решать вопросы. Тут уже вопрос, какая цель.

Но важно помнить: главная проблема экономики Украины – это недостаток инвестиций. Инвесторы не приходят потому что в стране что не верят в безопасность своих инвестиций. Украинские решалы обычно говорят, что «Вовка боятся в лес не ходить», но на то они и украинские решалы. А иностранных инвестиций не будет, пока судья Вовк – эталон судьи. И пока в СБУ есть "подразделение К". И если просто переименовать его в подразделение ЗЕ – это вряд ли поможет.

Судебную реформу надо проводить. И эталоном может стать отбор судей Антикоррупционного Суда, при котором недобросовестных кандидатов отсеяли. Но для этого активисты должны иметь поддержку международных экспертов. Потому что международный эксперт почему-то не верит, что чиновник с маленькой зарплатой может позволить себе часы стоимостью в размер его годовой зарплаты. И не пропускает такого. Но вот беда, это ограничивает выбор. И потом с таким судьей, прошедшим отбор, поди что-то порешай. А вот судья Вовк всегда готов. И удобен. Его всегда можно подвесить. За его коррупционные дела. И поди ты откажись от такого удобного инструмента...