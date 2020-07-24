Свидетелем атаки на гражданское общество ты стал, юный падаван

Новости об убийствах, нападениях и порче имущества лидеров гражданского общества в Украине – это теперь не "человек укусил собаку", а "собака укусила человека". As usual. То, к чему привыкаешь, хотя на самом деле так быть не должно.

По данным Медийной инициативы по правам человека, в 2019 году правозащитники зафиксировали 83 случая преследования общественных активистов (29 из них касались тех, кто постоянно боролся с коррупцией и/или преступностью).

В первой половине этого года – уже 48 случаев (12 из них касались тех же антикоррупционеров). Тенденция роста давления – налицо, а о тюремных сроках организаторам и исполнителям не слышно даже с фонендоскопом.

Скорее всего, правоохранительные органы разведут руками и в двух последних резонансных случаях – это:

1. Поджог частного дома главы Центра противодействия коррупции и моего друга Виталия Шабунина и

2. Смерть волонтера-христианина Алексея Кучапина, которого я знал "шапочно".

Читайте также: Мы не единая нация. Поэтому в стране такой бардак

Пару слов о первом случае. Всем известно, что ночью, 23 июля, из-за умышленного взрыва, дом Шабунина загорелся. К счастью, ни Виталия, ни его семьи дома не было, а родители вовремя выбежали из загоревшегося строения. Следствие ведет Бориспольское отделение полиции и квалифицирует его как умышленное повреждение имущества (а не "покушение на жизнь"), хотя дело резонансное и его логично передать более компетентным специалистам.

Поджога, может быть, и не было бы, если бы правоохранительные органы раскрыли предыдущие эпизоды давления на Шабунина. Которые имели место аж с 2016 года и продолжились в 2017 (слежка со стороны СБУ) и 2018 (облили зеленкой и забросали тортами возле здания САП).

Но о наказании не слышно. "Безнаказанность порождает беззаконие" - простите за цитирование банальности, но банальности становятся такими, поскольку отображают жизненные реалии. Ну а Facebook-пост условного Гаранта Конституции Владимира Зеленского "А мы – общество – все же должны научиться толерантному отношению к тем, кто имеет позицию касательно спорных вопросов" вообще перекладывает вину за поджог на газообразное "общество".

Читайте также: Не на того напали. Кто такой Сергей Стерненко. Часть II

Второй случай более запутанный. 39-летний киевлянин Алексей Кучапин с 2017 года помогал и служил людям без места жительства и с инвалидностью. Чем в определенной степени мешал тем, для кого эксплуатация социально уязвимых граждан – сознательное дело всей жизни (разумеется, не без помощи недореформированной полиции). Тем не менее, его жизни и семье не угрожали.

19 июля, об исчезновении Алексея сообщила его супруга Елена, 22 июля его тело на заранее арендованной квартире обнаружил полицейский наряд. Кучапин уже был мертв минимум пять дней. Наличие очевидного мотива плюс инсинуации в социальных сетях сразу вытолкали на медиа поверхность версию об убийстве.

Ее подкрепило сообщение Полиции Киева об открытии уголовного производства по статье "Умышленное убийство" (ч. 1 ст. 115 ККУ, но с примечанием "Естественная смерть"), которое дало основание опытным журналистам полагать, что правоохранители делают из Кучапина "наркомана и самоубийцу": "Во время осмотра квартиры правоохранители… […] изъяли 11 таблеток белого цвета, а на столе обнаружили записку". Кроме того, "судебно-медицинский эксперт осмотрел тело умершего и внешних признаков насильственной смерти не обнаружил".

Читайте также: Шабунин о сожженном доме: Зеленский все понимает и должен включить голову

Спустя пару часов, на Facebook-странице "Дім Милосердя Київ", которую возглавлял Кучапин, появилось сообщение, подписанное его женой, близкими друзьями и информированными коллегами. "Следствие обнаружило, что Алексей не был объектом насильственных действий и его смерть не была следствием убийства".

История бы постепенно угасала, если бы замминистра МВД Антон Геращенко не подтвердил – вопреки "таблеткам" и "запискам, – что приоритетная версия следствия – умышленное убийство Кучапина (наверняка, с той же допквалификацией "Естественная смерть"). Утром 24 июля Геращенко заявил, что следствие рассматривает все версии смерти Кучапина. Параллельное расследование проводит ряд СМИ, упоминать названия которых я не уполномочен.

Незаменимых не бывает

Хронологическую близость уничтожения дома Шабунина и смерти Кучапина можно было бы списать на случайность. Но стоит вспомнить вышеприведенную статистику, нерасследованные убийства Екатерины Гандзюк и Павла Шеремета, а также совершенно алогичную ситуацию с Сергеем Стерненко, начинаешь догадываться, что имеешь дело с порочной системой.

И роль полиции в ней – ключевая. Правоохранители редко когда не открывают уголовное дело (они обязаны это делать), но затем в нем начинаются "чудеса": лояльные квалификации преступлений и акценты на исполнителях, но никак не на заказчиках. А временами среди подозреваемых оказываются сами жертвы.

Если атаки на гражданское общество считать волной, то волнорезом станет тот министр внутренних дел, который не считает имеющийся status quo нормой, и выстроит систему, которая эффективно расследует удары по гражданскому обществу.

Арсену Авакову этого не удалось. Смена непотопляемого до сих пор министра стала вопросом неотлагательным.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.