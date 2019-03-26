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26.03.2019, 15:10

Свой президент: ошибка выбора или выбор ошибки

Свой президент: ошибка выбора или выбор ошибки
Журналист LIGA.net

На выборах цена ошибки велика, а из новейшей истории известно, что мы умеем здорово ошибаться в выборе

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Нынешние выборы уже могут считаться историческими – несмотря на сокращение количества участников, список кандидатов превосходит все ожидания. В бюллетене избиратель увидит фамилии людей, о которых ранее, возможно, и не слышал.

Несмотря на то, что фавориты определены, вопрос «за кого голосовать?» не снят с повестки дня. Если обратиться к социологии, то своего кандидата не выбрал практически каждый четвертый избиратель.

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Подсказки пытаются давать различные СМИ, зачастую манипулируя, например, говоря о том, что такой-то кандидат – на первом месте в определенном регионе. В предвыборную «игру» включились букмекерские конторы. Но жаркие споры рядовых избирателей не утихают.

Возле отделений Ощадбанка пенсионеры колеблются в своих предпочтениях от «не дай Бог!» до «за кого, если не за него!». В общественном транспорте могут накалиться страсти – только упомяни о предстоящем выборе.

Но по сути, если взять во внимание такой субъективный индикатор, как «настроения» электората, однозначной позиции нет. Сегодня невозможно представить идеальную ситуацию, когда народ в едином порыве голосует за того самого, потому что он за людей, бессребреник, потому что он сделает все правильно, и жизнь наладиться.

Если описать одним словом умонастроения граждан, лучше всего подойдет «растерянность».

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В этом можно винить и самих кандидатов – за рекламными обещаниями мы часто не видим самого человека, не понимаем его мотивов стать во главе государства. Более того, не каждый избиратель сможет сразу найтись с ответом, почему, например, Владимир Зеленский предпочтительнее политолога Андрея Новака.

Избирателю сложно понять, даже если и обнародовано некое обоснование, почему основатель «95 Квартала» решился на такой радикальный шаг. Что подвигло успешного человека, взаимодействие которого с политиками годами оставалось лишь на уровне сценических образов, решительно вступить в гонку?

Избиратель не понимает, почему Юлия Тимошенко, имея за плечами значительный бэкграунд, причем не всегда со знаком плюс, никак не может отойти от политики. Почему Петр Порошенко, у которого не все получалось на посту президента, снова пытается несамокритично занять эту должность. Об Анатолии Гриценко в народе тоже судят по-разному, и не всегда в позитивном ключе. Люди не верят (и это еще один субъективный фактор) в искренность кандидатов. Под искренностью понимается стремление отстраниться от любых личностных интересов, наступить на горло своему благосостоянию, быть максимально открытым, направить все силы, на то, чтобы рядовой украинец наконец-то обрел уверенность в завтрашнем дне. Готовы ли к такому самопожертвованию кандидаты? Избиратели, если обратиться к их настроениям, этого не ощущают.

Конечно, оказавшись в избирательной кабинке наедине с собой, каждому придется сделать выбор. Будет ли он осознанным или механическим – зависит от каждого. Ведь цена ошибки велика. И, как известно из новейшей истории, мы еще как умеем ошибаться в своем выборе.

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Теги: кандидаты в президенты, выборы 2019
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