Священний щит чи зручна ширма: як працюють подвійні стандарти міжнародного права
Сандра Лаур
естонська політикиня, студентка Королевского колледжа Лондона
Переклад оригінальної публікації з відома і дозволу редакції Postimees.ee
Міжнародне право – дивне поняття. Воно одночасно священне – і гнучке, непохитне – і водночас напрочуд еластичне.
У політичній риториці малих країн міжнародне право відіграє центральну роль: це броньований щит, екзистенціальна основа і фундамент світопорядку, заснованого на правилах. Однак, якщо подивитися, як одні й ті самі правила застосовують (або ігнорують) у різних ситуаціях, неминуче постає запитання: чи маємо ми справу з реальними нормами і цінностями, чи всього лише з дипломатичною риторикою?
Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
