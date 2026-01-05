Чому у 2026 році "безпека" знову взяла гору над "принципами"

Переклад оригінальної публікації з відома і дозволу редакції Postimees.ee

Міжнародне право – дивне поняття. Воно одночасно священне – і гнучке, непохитне – і водночас напрочуд еластичне.

У політичній риториці малих країн міжнародне право відіграє центральну роль: це броньований щит, екзистенціальна основа і фундамент світопорядку, заснованого на правилах. Однак, якщо подивитися, як одні й ті самі правила застосовують (або ігнорують) у різних ситуаціях, неминуче постає запитання: чи маємо ми справу з реальними нормами і цінностями, чи всього лише з дипломатичною риторикою?

