Свитшот Лаврова с надписью "СССР" был посланием, которое американцы поняли только постфактум. Поняли после того, как "искусство Трампа заключать сделки" Путин & Ко разбили фейсом об тейбл советской дипломатии.

Советская дипломатия десятилетиями оттачивала тактику брутального шантажа и давления. Их подходы не изменились со времён Громыко, о котором Генри Киссинджер говорил: "Вести с ним переговоры, не владея всеми деталями проблемы, равносильно самоубийству".

Эту тактику легко понять из цитаты самого Громыко: "Первое. Требуйте всё по максимуму и не стесняйтесь в запросах. Требуйте то, что вам никогда не принадлежало. Второе. Выдвигайте ультиматумы. Угрожайте войной, не жалейте угроз, а как выход из ситуации предлагайте переговоры. На Западе всегда найдутся люди, которые на это клюнут. Третье. Начав переговоры, не уступайте ни на шаг. Они сами предложат вам часть того, что вы просили. Но и тогда не соглашайтесь, а выжимайте больше. Они на это пойдут".

Похоже, именно эта тактика свела к нулю ультиматумы и угрозы Трампа перед всем миром в прямом эфире с Аляски. А попытки команды Трампа представить этот грандиозный факап как победу лишь дополнительно подсветили неспособность нынешнего Белого дома переиграть Кремль.

Эта неспособность объясняется особенностями самого Трампа, который не готовится к переговорам и презирает экспертов по любым вопросам. Кроме того, он не любит долгих и скучных переговоров, а его неспособность концентрироваться давно известна россиянам. Итак, результат встречи на Аляске точно должен изучаться будущими дипломатами.

В частности, как пример применения "тактики Громыко" и потери США стратегического преимущества и вложенного Трампом политического капитала. Для наших переговорщиков этот пример тоже мог бы стать уроком ошибочности тактики "надо просто посмотреть в глаза". Хотя, надеюсь, это уже всем ясно. Так же, как ясна необходимость иметь позиции с обоснованиями на все нелепые претензии о "первопричинах конфликта".

Но в этой постоянстве применения переговорных тактик также очевидна предсказуемость россиян. Их клише и методы известны, хотя относиться легкомысленно к ним нельзя.

Главная ловушка, в которую и попал Трамп, – это навязанная Путиным рамка, фрейм. Увязка прекращения боевых действий с большой мирной сделкой, где учтён, по словам Путина, "справедливый баланс европейской и мировой безопасности".

Такая увязка может означать, что завершение войны теперь будет зависеть не только от уступок Украины, но и от уступок, которые Путин рассчитывает получить от Запада.

Таким образом, он делает Украину заложником решения всех прочих своих озабоченностей: от "расширения НАТО" до "невмешательства в политические процессы в странах бывшего СССР". Сюда же можно добавить договор о нераспространении, и тогда он спокойно может затянуть процесс переговоров на неопределённое время, не прекращая боевые действия.

Единственное, что удалось "мастеру сделок", – это удержаться от заключения "deal" и не обсуждать торговлю до достижения договорённости по Украине. И это для нас хорошая новость, поскольку Трамп ничем не ограничен и с присущей ему лёгкостью может менять свои взгляды и обещания.

Изменит ли Трамп риторику снова после встречи с европейскими лидерами? Смогут ли они его "переколдовать" и переформатировать фрейм, навязанный Путиным?

Шанс есть.

Думаю, после встречи на Аляске Трампу уже можно дать вожделенную Нобелевскую премию мира, лишь бы он больше не встречался с Путиным и согласился продолжать поставлять оружие в обмен на "прекрасные" европейские чеки. Для нас, как и для европейцев, это был бы лучший вариант развития событий.

Они не будут против, на самом деле. Лидеры Израиля Леви Эшколь в 1967-м и Беньямин Нетаньяху в 2025-м делали то же самое – прислушивались к окрикам из Белого дома, но вели переговоры и войны по-своему. Никто из них при этом не разрушил "трансатлантическое единство".

В то же время, худшим вариантом является проведение на этом этапе трёхсторонней встречи Зеленского, Трампа и Путина. Это ловушка без выхода, и, надеюсь, это уже понимаю не только я.

Такой формат возможен только тогда, когда всё уже согласовано, когда есть тексты соглашений, когда над договорённостями с нашей стороны предварительно поработают объединённые команды.

Переговоры с россиянами должна вести объединённая Европа – где у каждого союзника есть своё знание, как обходить технологии россиян. Что-то у нас, что-то у французов, что-то у британцев.

Это трудно представить, но ещё труднее будет пройти этот путь и достичь мира. Мира не на условиях Путина, а мира, с которым мы сможем жить и развивать Украину.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net