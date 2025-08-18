Когда речь идет о переговорах, стоит настраиваться рационально.

Путин и Трамп не могут ни о чем договориться, потому что ключевым участником переговоров по Украине должна быть Украина. Прошу прощения, но это такая дикая банальность, что стыдно повторять. Впрочем, если лидеры живут в мире влияний, то не учли главное: либо они считаются с Украиной и ее интересом существовать, либо не могут с ней, либо за нее договориться, совершить самоубийство и по собственной воле быть оккупированной, уничтоженной, изнасилованной и разорванной.

Какие бы бизнес-интересы ни лежали на столе, на их пути – мы. В парламентских реалиях это была бы золотая акция влияния, а в этом вопросе – основная предпосылка минимального прогресса.

Все эти "сливы" в медиа о содержании уже согласованных договоренностей, закулисной жизни лидеров – элемент борьбы, а не правдивые данные. Это так работает: ты еще сидишь в закрытой комнате, как это было в Минске, а во всей российской прессе уже несется какая-то дикая чепуха, не имеющая никакого отношения к реальности, наши медиа ее подхватывают, и так ложь и манипуляции начинают жить своей жизнью.

После личной встречи Трампа и Путина уже стандартным дипломатическим языком стало ожидание прогресса, использование различных феерических эпитетов про успешный успех, но это как про "инфоцыган", которым нужно продать ноль и дальше владеть вашим вниманием.

Поэтому эти эпитеты тоже ни о чем, на фоне короткой пресс-конференции, нуля документов хотя бы в виде меморандумов о намерениях, отмененного совместного обеда глав государств и недолгого разговора, ради которого пришлось так напрягать государственную охрану, поднимать в небо борты и так далее.

Когда читаю о Путине, который "выиграл", это тоже несколько странно. У него уже было достаточно много личных разговоров с Трампом по телефону, а вводить новые санкции последний и так особо не хотел, судя по всему. Это просто визуальная фиксация состояния дел, поэтому посыпать голову пеплом тоже не стоит по факту встречи. Она не первая и, возможно, не последняя.

Нам неприятно, больно, до рвотного рефлекса сложно наблюдать за красной дорожкой, но это триггер не только для нас, но и для европейцев, которые именно сейчас выполняют роль сдерживания и противодействия худшим сценариям.

Эта битва не проиграна нами, но США подорвали свою роль и должны стимулировать Европу диверсифицировать безопасность быстрее, что и так нужно делать.

Лучшая формула индивидуальной эффективности – делать свою работу хорошо на своем уровне и быть честными. Война России против нас в XXI веке уже переживает четвертого президента США, из которых один имеет вторую с перерывом каденцию. Война не бесконечна, но ее сценарий пишется в Украине.

Мы должны работать над своими ошибками и успехами, что является гарантией безопасности, и не давать врагу ни единого шанса самим себя уничтожить.

Оригинал

