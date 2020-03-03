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03.03.2020, 13:59

Телеканал Дом: инструмент чтобы развлекать, а не иформировать. Или так надо было

Телеканал Дом: инструмент чтобы развлекать, а не иформировать. Или так надо было
эксперт UIF (Ukrainian Institute for the Future)

Идея создавать развлекательный контент для оккупированных частей Украины - хорошая. Однако, ее нужно правильно реализовать

В Украине началось вещание телеканала "ДОМ" для оккупированных частей страны. Он создан на базе расформированного телеканала UA:TV-иновещание и в корне различается по концепции. 

В сетке вещания канала будет преобладать развлекательный контент. Основной язык - русский. Идея такого канала исходила от президента Владимира Зеленского и уже успела вызвать волну возмущения, как на этапе расформирования UA:TV, так и сейчас, на моменте запуска нового канала.

На первый взгляд, действительно, странное решение развлекать, а не информировать. Однако, если ознакомиться с данными социологов о популярности украинских телеканалов, об источниках информации, которым доверяют граждане страны, концепция телеканала Дом выглядит уже не такой странной.

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В качестве примера я привожу данные свежего социологического опроса, проведенного Украинским институтом будущего, который дает хорошую картину региональных отличий информационного поля. 

Если обратить внимание на особенности восточной и южной части Украины, сравнить с рейтингами телеканалов 2010, 2013 и 2015 годов, многое становится на место. В частности, понимаешь, почему была успешна российская пропаганда в Крыму и на Донбассе, почему она не сработала в полной мере в остальных регионах страны.

Так же становится понятна роль развлекательного контента как части стратегической информационной операции, которая расставляет границы восприятия, создает маркеры идентичности, признаки добра и зла в умах граждан. 

Если мы говорим о противодействии таким информационным атакам, увы, быстрых результатов не добьешься. Надо действовать постепенно, используя все доступные методы и, начав с размывания маркеров, расставленных противником, переходить к собственным конструкциям.

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Поэтому, сама идея специального канала для оккупированных территорий хороша. Общая концепция тоже неплоха. Вопрос в другом - как это все должно быть реализовано. То есть вопрос стратегии, последовательности, баланса информации и противодействия угрозам. 

Развлекательный контент при умном подходе тоже может быть частью пропаганды. Главное, не сосредотачиваться только на нем, и понимать для чего тебе нужен данный инструмент.

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Теги: Донбасс, Крым, российская пропаганда, дом, телеканал дом, телеканал для оккупированных территорий
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