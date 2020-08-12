Тень Сороса витает над Украиной

Теперь стало ясно, почему именно сейчас ФБР пришло с обысками к Игорю Коломойскому, почему в западной прессе опубликовали расследование Кролл по братьям Суркисам, почему именно сейчас Минюст США выдвинул обвинения Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Это все подарок на день рождения Джорджу Соросу. Ведь украинские олигархи и крепкие хозяйственники – это последний редут на пути Сороса, похищающего украинскую землю.

Сороса, ворующего украинские заводы. Сороса, садящегося на денежные потоки государства. Сороса, получающего льготы от бюджета Украины. Сороса, назначающего Луческу тренером Динамо Киев, которое Сорос, конечно же, хочет присвоить себе уже давно. Только украинские олигархи, их посипаки и, примкнувшая к ним Юлия Тимошенко, стоят на пути Сороса и компании.

Только они, чтобы не досталось Соросу, уже за бесценок приватизировали украинские заводы. Только чтобы не досталось Соросу, они уже контролируют за копейки землю украинских крестьян. Только, чтобы не досталось Соросу, они расположились на денежных потоках украинских государственных компаний. Только, чтобы не досталось Соросу, они получают и получали льготы.

Как говорил классик, если бы не мы, там бы стояли солдаты НАТО.

И вот теперь, к юбилею, мировая закулиса делает подарок своему проводнику. Давит последний оплот украинской независимости, украинского суверенитета. Именно они заморозили сотрудничество с МВФ, просто чтобы сделать Соросу приятно, дабы он мог поднять с чистой совестью бокал, наполненный кровью христианских младенцев и выпить за будущее порабощение Украины, ведь без МВФ Украину ждет финансовый крах.

Именно они заставили американскую разведку назвать вмешательством в выборы выступление украинских правдоборцев, честнейших Деркача и Дубинского, пытающихся грудью остановить масонское засилье в Украине.

Именно они послали агентов Малдера и Скалли в Кливленд, потому что только они смогли бы увидеть что-то плохое в честнейших транзакциях украинских олигархов, которые только нажитое непосильным честным олигархическим трудом инвестировали в американскую недвижимость. Тень Сороса витает над Украиной.

Это будет тяжелый день для всех нас. Кто еще знает, что готовы подарить Соросу на день рождения клан Ротшильдов, клан Рокфеллеров и клан Маклаудов. Кто знает, сколько украинских душ ему продадут завсегдатаи Бельведерского клуба.

Ведь для них ничего не стоило организовать протесты в Беларуси, чтобы Сорос на свой День рождения радовался кровавым событиям в Минске, где беларусы десятилетиями были счастливы со своим усатым батькой, и только сейчас его заставили фальсифицировать выборы, на усладу очей Сороса.

Но главное устоять. Дождаться заката. И ночью тень Сороса не видна. И ночью сало можно перепрятать. А лучше отнести его Суркисам или Коломойскому. Эти честнейшие люди всегда надежно оберегали богатство украинцев. Понимая, что только под их опекой, оно в безопасности от кровавых рук Сороса.

В конце концов, не могут же ошибаться все российские пропагандисты и Дубинский. Им стоит верить. Кому же верить, как не им.

И да, жизнь надо прожить так, чтобы к своим 90-та годам потратить на благотворительность $33 млрд и при этом оставаться одним из самых богатых людей мира, заработавших все свои деньги исключительно своим умом.

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