Последние действия и заявления Орбана подтвердили его роль как лоббиста интересов Кремля не только в Европе, но и в США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, уже снискавший сомнительную славу благодаря своему авторитарному контролю над страной, на этой неделе снова попал в заголовки новостей из-за очередного визита в имение Трампа Мар-а-Лаго.

Однако Орбан встретился не только с Трампом — он также провел теплую беседу с Илоном Маском, который в последнее время исполняет роль "теневого избранного президента", укрепляя свои связи с некоторыми влиятельными политическими фигурами США. Тем временем Джей Ди Вэнс, кажется, куда-то исчез.

Но на этом Орбан не остановился. После недавней встречи с Трампом он час разговаривал с Путиным о ситуации в Украине. В своем сообщении на платформе X (ранее Twitter) Орбан назвал нынешнее время "опасными неделями российско-украинской войны".

Он также заявил: "Мы делаем все возможное, чтобы аргументировать в пользу прекращения огня и мирных переговоров", — в очередной раз демонстрируя свою поддержку российской повестки дня в этой геноцидной войне.

Между тем недавно The Guardian сообщила, что в ночь перед выборами в США в ноябре 2024 года группа ультраправых немецких националистов, включая кандидата от AfD Филиппа-Андреса Рау, встретилась с Дональдом Трампом в имении Мар-а-Лаго. Эта встреча, почти не привлекшая внимания СМИ, подчеркивает связи Трампа с европейскими ультраправыми движениями, большинство из которых финансируется и поддерживается Россией.

Партия AfD, находящаяся под глубоким расследованием из-за ее связей с Кремлем, включая присутствие российских агентов и финансирование из Москвы, тесно согласовывается с Трампом в ключевых вопросах, таких как национализм и антимиграционная политика.

Это укрепляет тревожную конвергенцию ультраправых групп в Европе и США, все из которых усиливаются под влиянием России. Москва давно стремится культивировать эти альянсы в рамках более широкой стратегии дестабилизации западного единства и подрыва демократии.

Виктор Орбан, старый союзник Путина, постоянно выступает против военной помощи Украине с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году. Он настойчиво призывает к мирным переговорам, которые бы фактически заморозили войну и закрепили контроль Москвы над незаконно оккупированными территориями.

Его дипломатия с Россией даже во время председательства Венгрии в Совете ЕС еще больше обострила напряженность в Евросоюзе. Орбан активно пытался сорвать согласованные действия против России, одновременно шпионя за европейскими чиновниками.

Телефонный разговор Орбана с Путиным после его встреч с Трампом и Маском стал еще одним подтверждением его роли в качестве посредника по продвижению интересов Москвы в США. Этот визит состоялся после июльской встречи Орбана с Трампом, во время которой они обсуждали "возможности мира" в Украине.

Для Орбана "мир" всегда означал поддержку России, которую он защищал при любой возможности, даже когда Москва продолжает свою геноцидную войну против Украины. Его дипломатические усилия были направлены на подрыв единства ЕС по вопросу санкций против России и ограничение поддержки Запада для Украины в ее борьбе за выживание.

Роль Орбана выходит за пределы саботажа помощи Украине; она включает активное содействие более широкой стратегии России по дестабилизации Европы и США, в частности через вмешательство в выборы.

В 2020 году, во время выборов в Словакии, Венгрия и Россия, вероятно, сотрудничали, чтобы удержать у власти пророссийское правительство. Орбан выступил посредником, способствуя влиянию Москвы в Словакии и одновременно подавляя продемократические движения.

Стратегия Орбана в США не ограничивается личными встречами в Мар-а-Лаго. Его десятилетнее влияние все больше распространяется на американские консервативные круги, в частности через платформы типа Heritage Foundation и CPAC (Конференция консервативных политических действий), где он получил поддержку ключевых фигур ультраправого направления.

Это не просто сотрудничество с популистами; это налаживание более глубоких связей с американскими консерваторами, разделяющими его и московское неприятие демократических ценностей и либерального управления.

В начале этого года, во время закрытой встречи в Heritage Foundation, Орбан выступил перед собранием ультраправых политиков, аналитиков и влиятельных лиц из США, еще больше укрепляя связи с радикальными группами и продвигая российскую повестку дня по отношению к Украине, включая попытки сорвать предоставление США оружия и помощи.

Его связи подчеркивают стратегию России использовать посредников для продвижения прокремлевских, антидемократических идеологий на Западе.

Орбан является одним из многих деятелей, которые Россия годами культивировала в рамках своей более широкой стратегии финансирования и использования ультраправых движений в Европе и США. Цель Кремля очевидна: разрушить демократические системы, углубить общественные разногласия и ослабить союзы, обеспечивающие глобальную стабильность со Второй мировой войны.

Такие фигуры, как Орбан, хотя и не являются центральными в операциях Москвы, играют немаловажную роль в подрыве демократии и продвижении авторитаризма.

На данный момент основной фокус России — использование всех своих марионеток, включая Орбана, Трампа, Маска и других, чтобы одолеть Украину, разграбить ее земли и ресурсы, а также сломить сопротивление Запада ее империалистическим экспансионистским амбициям.

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