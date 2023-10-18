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Теперь люди будут еще больше думать, идти ли во власть

Цей матеріал також доступний українською
Теперь люди будут еще больше думать, идти ли во власть

ведущий эксперт Института экономических исследований и политических консультаций
18.10.2023, 15:03

Чем обернется принятие закона о ПЭП

Ну, что я могу сказать? У нас в общем-то приняли почти самый жесткий вариант рекомендаций FATF, хотя могло быть хуже. Да, дедушек/бабушек и внуков таки могли и включить – то есть это не шутка.

Только вот вопрос в том, что у нас проблема – внедряют практики развитых стран в момент, когда не работают важные институты. У нас нигде не работают риск-ориентированные подходы. Поэтому здесь еще пахать и пахать...

Поскольку сейчас: ты ПЭП, то несколько дней на открытие счетов, куча проверок in between, остановки карточек – это то, о чем уже писали действующие ПЭПы.

И если не исправить финмониторинг и действительно не внедрить рискоориентированный подход, то многие будут еще больше думать, идти ли во власть, потому что у кого-то из близкой семьи уже есть бизнес и там дополнительных проверок со стороны финмониторинга точно не хотят.

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pepпэп

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